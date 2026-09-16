Condenado a 29 años de cárcel un monitor de equitación de Arenys de Munt por abusar de nueve menores

Un monitor de equitación de Arenys de Munt (Maresme, Barcelona) ha sido condenado a 29 años y cinco meses de prisión por abusos sexuales a nueve menores entre 2015 y 2023. El acusado ha aceptado la pena tras un acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, su defensa y las acusaciones particulares antes de la celebración del juicio en la Audiencia de Barcelona.

Además de la pena de prisión, deberá indemnizar a las víctimas con un total de 62.000 euros por las secuelas y los daños morales derivados de los hechos. La sentencia establece también nueve años de libertad vigilada una vez cumplida la condena.

Los delitos reconocidos por el condenado

En el escrito de conformidad, el acusado reconoce cinco delitos continuados de abusos sexuales a menores de 16 años y tres delitos continuados de abuso sexual con penetración. También admite un delito de elaboración de pornografía infantil sobre una menor de 16 años, otro de exhibición obscena frente a menores y un delito continuado de trato degradante.

Según recoge la resolución judicial, el condenado se aprovechaba de su posición como profesor y de la diferencia de edad para ganarse la confianza de las menores. El escrito señala que, bajo la apariencia de una supuesta relación sentimental, conseguía mantener relaciones sexuales con ellas sin su consentimiento.

Los hechos se remontan a un periodo comprendido entre 2015 y 2023. La investigación comenzó después de que una menor denunciara al monitor en abril de 2023. Posteriormente, otras alumnas también denunciaron haber sufrido abusos, lo que llevó a su ingreso en prisión provisional.

Alejamiento de las víctimas e inhabilitación

La resolución establece diferentes medidas de protección para las víctimas. El condenado tendrá prohibido acercarse a algunas de ellas a menos de un kilómetro de sus domicilios, lugares de trabajo o centros de estudio, mientras que en otros casos la distancia fijada es de 500 metros. También se le prohíbe comunicarse con ellas por cualquier medio, de forma directa o indirecta, durante los periodos establecidos en la sentencia.

Asimismo, queda inhabilitado para ejercer cualquier profesión, oficio o actividad que implique un contacto regular y directo con menores durante un periodo superior en diez años a la duración de la condena.

El hombre permanecía en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el 14 de abril de 2023. Esta situación fue prorrogada durante dos años más en abril de 2025. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba para él una pena de 46 años y tres meses de prisión por los abusos sexuales cometidos de forma reiterada.