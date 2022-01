¿Cómo evitar contagiarse de coronavirus más allá de la vacuna? Un estudio desvela la clave

A pesar de que los datos de la incidencia acumulada han descendido por cuarto día consecutivo hasta situarse en los 3.139 casos por cada 100.000 habitantes, el número de contagios de coronavirus sigue siendo elevado. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, durante la última jornada se registraron 30.888 nuevos casos de Covid -19 y se notificaron 176 muertes.

Además, España ha detectado los primeros casos del sublinaje de la ómicron, la BA.2, denominada la "variante sigilosa" ya que parece indetectable en los test diagnósticos. En concreto, se han notificado tres casos, dos en Cataluña y uno en Baleares.

¿Cómo podemos evitar contagiarnos de coronavirus?

Con la aparición de la variante ómicron se demostró que las vacunas no imposibilitan a una persona contagiarse de coronavirus, pero sí reduce la probabilidad de desarrollar una sintomatología grave o, incluso, el riesgo de muerte.

Sin embargo, un estudio publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS) y explicado por José María Lagarón, investigador del Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC) y especialista en materiales de filtración y mascarillas, en la revista 'Voces del misterio', indica cuáles son las mejores medidas para evitar infectarse de coronavirus.

Las mascarillas FFP2, si están bien colocadas, tienen una probabilidad de contagio "cercana a cero" , comenta Lagarón. Además, el estudio del Instituto Max Planck reconoce que la probabilidad de contagio si se lleva una FFP2 es del 0,4% y si se lleva una quirúrgica es del 30% .

Asimismo el investigador de, CSIC comenta que la investigación "sugiere que la fenomenología del contagio no ocurriría (es mínima, casi cero) si todos llevásemos una mascarilla FFP2 con un buen ajuste a la nariz, aun cuando la sujeción sea a las orejas".

¿Cómo colocarse bien una mascarilla FFP2?

Para garantizar la máxima protección de las mascarillas FFP2 es importante seguir los siguientes consejos emitidos por el Gobierno de España:

Elegir bien el tamaño que corresponde con la medida de nuestra cara.

Lavarse las manos durante 40-60 segundos.

Toca solo las gomas de las mascarillas.



Póntela sobre la nariz y la boca, asegurándote de que no quedan grandes espacios entre tu cara y la mascarilla.

Pasa las bandas elásticas por detrás de tus orejas.

Pellizca la pinza nasal para ajustarla bien a la nariz.



Evita tocar la parte exterior de la mascarilla. Si lo haces, lávate las manos antes y después.

Cambiarla cada 6 horas.

Por su parte, el experto recuerda que "el ajuste óptimo se consigue con varias dimensiones de mascarillas, al menos S-M y M-L, y con un extensor regulable a la nuca".