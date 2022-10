Cómo aislar las ventanas del frío para revitar gastar más en calefacción

Si sientes que cuando llegan los meses fríos, tu casa se enfría más de la cuenta, probablemente tengas problemas con las ventanas de tu vivienda. Estas suelen ser una de las zonas más comunes por las que entra aire frío del exterior y por las que se escapa calor de la calefacción, por lo que si estas no cuentan con un estado óptimo, sufrirás las consecuencias de las bajas temperaturas. No obstante, cambiar las ventanas conlleva una buena inversión que no todo el mundo se puede permitir. Es por ello que existen trucos para aislar las ventanas del frío.

A continuación, vemos cómo aislar las ventanas del frío:

Aísla la caja de la persona: un punto importante en la fuga de calor y en la entrada de aire frío en casa es la caja de la persiana. Como solución, existen aislantes especiales con los que proteger este cóncavo.

un punto importante en la fuga de calor y en la entrada de aire frío en casa es la caja de la persiana. Como solución, existen aislantes especiales con los que proteger este cóncavo. Añade plástico de burbujas a las ventanas: a pesar de no ser una opción muy estética, es asequible económicamente y muy sencilla de aplicar, ya que se ha de recortar un trozo de plástico de burbujas del tamaño de la ventana, aplicar una fina capa de agua pulverizada al cristal y colocar el plástico.

a pesar de no ser una opción muy estética, es asequible económicamente y muy sencilla de aplicar, ya que se ha de recortar un trozo de plástico de burbujas del tamaño de la ventana, aplicar una fina capa de agua pulverizada al cristal y colocar el plástico. Cambia el cristal: si la ventana tiene un cristal simple, lo ideal sería añadir dos lunas de cristal en un mismo marco, convirtiéndolo en un cristal doble. Al tener un mayor grosor, servirá para aislar las ventanas del frío.

si la ventana tiene un cristal simple, lo ideal sería añadir dos lunas de cristal en un mismo marco, convirtiéndolo en un cristal doble. Al tener un mayor grosor, servirá para aislar las ventanas del frío. Cambia las persianas: si algunas ventanas de la casa no disponen de una persiana es necesario colocar una para lograr así, un mayor aislamiento con el exterior. Si las que tienes están gastadas, es recomendable cambiarlas.

si algunas ventanas de la casa no disponen de una persiana es necesario colocar una para lograr así, un mayor aislamiento con el exterior. Si las que tienes están gastadas, es recomendable cambiarlas. Coloca burletes: emplear estos adhesivos es una solución sencilla y económica para frenar las corrientes de aire en tu hogar. Existen varios tipos, por lo que la elección de uno y otro depende principalmente del espacio a cubrir.

emplear estos adhesivos es una solución sencilla y económica para frenar las corrientes de aire en tu hogar. Existen varios tipos, por lo que la elección de uno y otro depende principalmente del espacio a cubrir. Coloca contraventanas: las contraventanas de madera protegen la casa de los cambios de temperatura, la lluvia o la ventisca.

las contraventanas de madera protegen la casa de los cambios de temperatura, la lluvia o la ventisca. Pon cortinas para evitar el aire: otro método para evitar que entre frío por las ventanas es añadiendo un forro térmico a las cortinas. Con él se puede parar la entrada de aire hacía el interior de la habitación.

otro método para evitar que entre frío por las ventanas es añadiendo un forro térmico a las cortinas. Con él se puede parar la entrada de aire hacía el interior de la habitación. Repara las grietas: es importante analizar el estado en el que están las ventanas para tapar con una masilla flexible las posibles grietas por las que se puede escapar el calor o entrar el frío y la humedad.

Ventajas de aislar las ventanas del frío

Si la casa está bien aislada del frío, la calidad de vida en tu hogar mejorará. Y es que, con estos arreglos, podrás controlar homogéneamente la temperatura de tu vivienda y, a su vez, reducir el consumo de la calefacción, lo que también derivará en una disminución considerable en la factura de la luz.