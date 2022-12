La ciencia por fin explica por qué nos resfriamos más en invierno

Con la llegada del frío y la cercanía del invierno, aumentan ostensiblemente los casos de resfriados y casos de gripe. Aunque no son exclusivos de esta época del año, sí que se percibe un incremento en los meses más fríos. Entonces, ¿Cuál es el motivo que explica esta mayor densidad de casos que vemos en estos momentos?

Para obtener la respuesta, un estudio publicado en The Journal of Allergy and Clinical Immunology, ha señalo que como muchos intuían el frío es el responsable, pero lo curioso es la conclusión a la que han llegado. El frío en el interior de la nariz, hace que las células que combaten a virus y bacterias mueran. Una bajada de temperatura de 5 grados mata al 50 por ciento de estas células que combaten los resfriados.

"El aire frío se asocia a un aumento de las infecciones virales, porque se ha perdido la mitad de la inmunidad solo por ese pequeño descenso de la temperatura", asegura Dr. Benjamin Bleier, rinólogo, director de Otorrinolaringología del Massachusetts Eye and Ear y profesor asociado de la Facultad de Medicina de Harvard en Boston.

Por tanto, es el propio aire frío el que reduce la respuesta inmunitaria en la nariz lo que conlleva que estemos más expuestos a enfermedades respiratorias. El estudio se ha realizado mediante el análisis del tejido humano de la nariz. No se ha hecho directamente en las fosas nasales, lo que implica que puede ser que no se traslade a ese caso aunque los científicos señalan que con frecuencia los estudios in vitro se confirman in vivo.