La angustiosa carta de la madre de las niñas desaparecidas en Tenerife: "Yo también quiero desaparecer, no tengo fuerzas"

Tres semanas después de la desaparición de Anna y Olivia, de uno y tres años, junto a su padre, Tomás Gimeno, la madre de las pequeñas ha publicado una carta en sus redes sociales. En ella, Beatriz Zimmerman pide que no se cese en los esfuerzos por encontrar a sus hijas, a pesar del abatimiento que ella misma está sufriendo.

"Yo también quiero desaparecer, no tengo fuerzas. Esto es una tortura". Así empezaba la madre de las menores su alegato en esta carta, mostrando su agotamiento y desesperación tras la desaparición de sus hijas, asegurando que Anna y Olivia la necesitaban y ella también a las pequeñas. "Lo que más me duele es pensar que no puedo saber cómo están", ha explicado.

Sin embargo, la mujer ha pedido que nadie se rinda en la búsqueda de las pequeñas y que se continúe compartiendo las fotos de ambas porque "la continuidad y la perseverancia es lo que logra finalmente los resultados". "Todos tienen sus vidas, sus problemas y que seguir escuchando cosas tristes les pondrá más tristes. Pero, ¿se imaginan que gracias a todos los esfuerzos las encontramos?", ha señalado Zimmerman, que agradece la labor que se está realizando y que no pierde la esperanza de volver a ver a sus hijas.

Continúa el registro de la casa de Tomás Gimeno

Un equipo de la Guardia Civil continúa en busca de nuevas evidencias en la finca de Tomás Gimeno. Con la ayuda de dos perros adiestrados, los investigadores esperan encontrar algún resto biológico que pueda revelar información sobre el paradero de las niñas. Sin embargo, las primeras jornadas de búsqueda no aportaron ningún tipo de pista sobre las horas previas a la desaparición del padre y sus dos hijas.

Imploró a su expareja que le dejara hablar con las niñas

Según ha explicado el periodista Nacho Abad en Espejo Público, Beatriz y Tomás compartieron algunas llamadas de teléfono la noche del 27 de abril, cuando su expareja y las niñas desaparecieron. En la primera, Tomás le contó que estaba cenando con Anna y Olivia y que más tarde se las devolvería.

Sin embargo, poco después, en otra llamada, le dijo que no volvería a ver a las niñas ni a él tampoco. Es entonces cuando Beatriz le implora poder hablar con las niñas y Tomás no se las pasa al teléfono. En esta última llamada, Beatriz ha contado a los investigadores que no escuchó a las niñas, ni siquiera de fondo.