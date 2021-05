La madre de las niñas desaparecidas en Tenerife pide que no cese la difusión de las fotos y vídeos de sus hijas

La madre de Anna y Olivia agradece las muestras de cariño y pide que no cese la difusión de las imágenes de las niñas. A través de una carta, Beatriz afirma que no se pueden imaginar lo que siente cada día que pasa, "la incertidumbre de no saber cómo están, la incertidumbre de saber si están bien, la rabia de que ellas tengan que sufrir esta locura cuando son dos angelitos, como todos los niños del mundo".

Beatriz sostiene que todos estos sentimientos mezclados "cada día lo hace más difícil". "Pero están ustedes, el mundo. No permitamos que estas cosas puedan suceder", añade. Además reconoce que tiene miedo de qué decir o qué escribir por las repercusiones que pueda tener el padre, sobre el que se ha dictado una orden internacional de búsqueda por un presunto delito de secuestro parental, dictado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Güímar, que mantiene el caso bajo secreto de sumario.

"Todas esas incertidumbres son muy duras", señala la madre de Anna y Olivia, que por eso pide "de corazón" que le ayuden a encontrarlas. "Yo nunca voy a parar porque mi vida no tendría sentido. Esto no es algo que se pueda superar precisamente por la incertidumbre. Una enfermedad terminal, un accidente, tienen que ser terribles, insuperables en muchos casos, pero una desaparición con la incertidumbre de saber cómo están, de saber qué piensan, de saber que están queriendo llamarme, de robar ese derecho de protección de una madre, sí puede estar en nuestras manos que tenga un final feliz".

Beatriz da las gracias "por toda la implicación que están teniendo y cariño que están poniendo", pero insiste en no parar hasta encontrarlas. "Vamos a demostrar que este mundo puede ser más seguro, donde no se permitan tales injusticias. Olivia y Anna... Las adoro mis niñas preciosas y voy a estar fuerte por ustedes porque me necesitan fuerte" afirma en la carta.

Los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis acerca de su paradero e indagan sobre aspectos como los últimos movimientos del padre el martes 27 de abril antes de que se le viera por última vez en la Marina de Santa Cruz, de donde zarpó con su barco sobre las 23.30 horas de ese día. El barco apareció a la mañana siguiente a la deriva frente a las costas de Güímar y desde entonces se busca por mar, tierra y aire a Tomás y las niñas.

La madre de las pequeñas, Beatriz Z, ha difundido una carta donde da las gracias "al mundo entero" la "colaboración" en la búsqueda de Anna y Olivia. Beatriz agradece, especialmente, el "apoyo policial", así como "la difusión en redes sociales" para encontrar a sus hijas. "Sobran palabras para explicar lo que puede sentir una madre cuando se llevan a sus dos razones de ser", explica en la carta, y le pide al padre que "desista" y "no les haga sufrir": "ellas no tienen la culpa de nada y estarán deseando verme desesperadamente, como cualquier niño a su madre".

Beatriz termina el mensaje agradeciendo el "amor", la "compasión" y la "ayuda" que le hacen levantarse cada día con la esperanza de que sus hijas volverán.

