El hermano de Fernando Simón explica en una carta que está "muy preocupado por él"

Marcos Simón, hermano del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha escrito una carta sobre su hermano que ha publicado el Heraldo de Aragón. "Se expone, no hay duda. Y desde hace unos días estoy muy preocupado por él", cuenta Marcos Simón.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, es una de las personas con mayor exposición mediática en los últimos meses. Marcos Simón, su hermano, en una carta publicada por el Heraldo de Aragón, ha hecho saber que está preocupada porque determinados "ataques" terminen afectando al director del CCAES. "Desde hace unos días estoy muy preocupado por él, porque hay insensatos que no se dan cuenta de lo que atacan cuando atacan a Fernando", escribe Marcos Simón, que añade: "no se dan cuenta de que desacreditar a Fernando con información falseada es peligroso para todos".

Marcos Simón expresa en su carta su convencimiento de que la "entrega" de su hermano, "no está condicionada por intereses espurios ni por la presión que le rodea". "Su motivación es su vocación de ayudar", asevera.

"Cuando él lo hace no parece tener mérito, porque lo hace sonriendo, porque le quita importancia, porque no busca réditos. Siempre lo ha hecho así y lo seguirá haciendo", insiste. El hermano del director del CCAES alaba su dedicación pedagógica para explicar los datos de la Covid: "Es un asombro al ver su esfuerzo constante por explicar cómo están las cosas, por transmitir información veraz, sin interpretarla, sin utilizarla".Marcos Simón no duda en titular la carta así: "Fernando Simón, mi hermano, mi héroe".

