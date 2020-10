Carla Bruni sobre su matrimonio: "Algo solo puede funcionar si en todo momento pensamos que puede fracasar, esa es la condición"

Carla Bruni ha desvelado en 'El Hormiguero 3.0' en Antena 3 cuál es el secreto de un matrimonio de 12 años con el expresidente francés Nicolas Sarkozy.

"No tengo una receta, pero podría decir que algo solo puede funcionar si en todo momento pensamos que puede fracasar, esa es la condición", dice la cantautora.

La artista también ha recordado la etapa en la que fue primera dama de Francia, durante la Presidencia de Nicolas Sarkozy. "No me decepcionó pero no necesito volver a vivir esa experiencia", ha señalado.

No obstante, Bruni ha reconocido que fue "un gran honor y un momento excepcional" en su vida, pero asegura que ni ella ni su marido se plantean volver al terreno político.