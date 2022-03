La campaña de Igualdad para el 8M con la canción de Rigoberta Bandini: "In Spain we call it igualdad"

El Ministerio de Igualdad considera "imprescindible" que este próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, no sea ajeno a lo que ocurre en Ucrania, porque, además, las feministas "siempre han sido gente de paz", por eso insta a reivindicar "no a la guerra".

De esta forma se ha expresado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, durante la presentación de la campaña del Ministerio para el 8M que lleva como lema "In Spain we call it igualdad", inspirado en una canción de Rigoberta Bandini ("In Spain we call it soledad").

Un 8M "no ajeno" a lo que ocurre en Ucrania

Rodríguez, que ha empezado su intervención lamentando los últimos asesinatos de dos mujeres, ha asegurado que las feministas defienden que "nunca haya violencia" y por eso, en este momento, en el 8M hay que decir "con rotundidad un no a la guerra" para que pare el conflicto.

Para Igualdad, sería "injusto" no abordar otras situaciones, por eso Rodríguez ha insistido en que ante una guerra el feminismo tiene que pensar en lo que está ocurriendo en Ucrania. "Es imprescindible que este 8M no sea ajeno", ha abundado la secretaria de Estado.

Y es que ha asegurado que las feministas, las mujeres "siempre" han sido gente de paz "porque la violencia nunca es el camino": las feministas lo sabemos mejor que nadie", ha reflexionado Rodríguez, que se ha mostrado segura de que se protegerá a todos los refugiados que lleguen del conflicto a España.

En este sentido, ha indicado que el Ministerio de Igualdad está a disposición de todos los departamentos del Ejecutivo para poner "las gafas necesariamente moradas" cuando lleguen las personas desplazadas porque las mujeres y los niños siempre son los más perjudicados en los momentos de guerra.

El ministerio, ha continuado la secretaria de Estado, debe estar a disposición para recibirles con toda la ternura porque es un momento "especialmente delicado".

La secretaria de Estado ha señalado que todo ello muestra que el feminismo tiene capacidad de proponer políticas de país y que ya no está "en una esquina" y que cuando España sigue la agenda feminista mejora como país.

Preguntada por el hecho de que en Madrid haya dos manifestaciones, una de ellas convocada por organizaciones críticas con el Ministerio de Igualdad por considerar que se ha alejado de la agenda feminista, Rodríguez ha señalado que desde hacía muchos años no había un Gobierno con una "agenda feminista tan marcada"

Ha puesto como ejemplos la reforma de la ley del aborto, la ley del solo sí es sí o la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género. "Que haya muchas manifestaciones en España de lo único que habla es de la buena forma en la que está el feminismo", ha zanjado.

'In Spain we call it igualdad'

Sobre la campaña que Igualdad ha presentado para el 8M, la directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, ha explicado que reúne las cuestiones feministas reivindicadas hace tiempo y que ya forman parte "del sentido común de nuestro país".

En el espot de la campaña se puede escuchar la melodía de la canción de Bandini "In Spain we call it soledad", pero con la letra modificada, y se muestran varias escenas de situaciones que Igualdad considera que ya son cotidianas, como un padre disfrutando del cuidado de su hijo o una joven presentándole a su abuela a su pareja, otra mujer.

En otras escenas de ese anuncio aparece una noticia del fútbol femenino copando una portada, también una pareja en la que la mujer toma la iniciativa en la relación, o un grupo de mujeres en una peluquería hablando de sus cosas con libertad.

"Hemos intentado trasladar el mensaje de que en España hay tantas formas de llamar al feminismo como habitantes, 47 millones de maneras y un día para celebrarlo. Esto es así porque el feminismo ya forma parte de nuestras vidas, llámalo como quieras, nosotros lo llamamos feminismo´", ha afirmado la directora del Instituto de las Mujeres.