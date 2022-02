Las claves de la ley del aborto que quiere implantar Irene Montero: Elimina el permiso paternal y los días de reflexión

LEER MÁS Colombia despenaliza el aborto hasta los seis meses de embarazo

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha presentado este jueves el anteproyecto de la ley del aborto en la Comisión de Igualdad en el Congreso. Según Montero, "el feminismo hace de España un país mejor" y ha recalcado que "es una propuesta de país esencial para afrontar los principales retos que tenemos como sociedad".

Montero ha informado del "avance de los derechos sexuales y reproductivos" impulsados gracias a su Gobierno que ayudan a las mujeres a ser "ciudadanas de primera". La ministra aclara que "el derecho al aborto no solo supone el derecho a que una mujer pueda interrumpir voluntariamente su embarazo, sino el derecho a decidir sobre su maternidad. Si desean ser madres y, en el caso de que así sea, cuándo y cómo".

Además, la ministra ha añadido que las mujeres "también puedan decidir sobre su sexualidad supone que las mujeres podamos disfrutar de nuestra sexualidad y de nuestra salud libremente y sin miedo a que eso cambie nuestras vidas hacia una dirección que no hemos escogido o que no deseamos". Y ha recordado que estos derechos son para todas las mujeres, no solamente para las que pueden pagarlo.

Principales claves de la ley del aborto de Irene Montero

Derecho al aborto en la salud pública

Los hospitales públicos con servicio de ginecología y obstetricia tendrán que contar con profesionales sanitarios que realicen los abortos a las mujeres que lo deseen.

No hace falta permiso paternal

Además, esta ley de Montero elimina la necesidad del permiso paternal para las menores de entre 16 y 18 años.

Se eliminan los días de reflexión

Asimismo, suprime la obligación del periodo de reflexión de la mujer de tres días, como se recoge en la norma actual.

La mujer elige el proceso

Por otra parte, con la nueva del del Ministerio de Igualdad, la mujer decide el método del proceso después de las recomendaciones médicas.

La ley de Irene Montero también recoge una rebaja del IVA de los productos para la menstruación y para los bebés y una línea telefónica en la que las mujeres podrán informarse de los derechos sexuales.