El huevo es un alimento muy nutritivo. Contiene vitaminas del grupo B (B1, B3, B12), así como A, D y E, y minerales como el potasio, magnesio, zinc, fósforo o hierro. Mientras la clara lleva más proteína, la yema cuenta con la mayoría de estos componentes.

Todo ello, sumado a que tiene numerosas maneras de cocinarlo, el huevo es muy consumido por la población. Desde cocido hasta frito, pasando por su presencia en la tortilla de patatas o los revueltos de setas, entre otros, hacen que sea un alimento muy presente en la dieta diaria de los españoles.

¿Cada cuánto se puede comer huevo a la semana?

Pero, ¿cuántos huevos se deben comer a la semana? Cabe recordar que la yema contiene una mayor cantidad de colesterol, por lo que conviene vigilar su consumo de manera periódica. Según los expertos, un huevo grande lleva alrededor de 185 miligramos de colesterol.

Así, diferentes estudios aconsejan el consumo de un determinado número de huevos a la semana para no sobrepasar las cantidades adecuadas. Es el caso del estudio realizado por varias universidades de Estados Unidos y publicado hace varios años en la revista médica JAMA, que analizó los datos con casi 30.000 participantes en 17 años.

Este estudio concluyó que la recomendación es no comer más de dos o tres huevos por semana, mientras que la mayoría de expertos aconsejan consumir entre tres y cinco huevos a la semana.

Otra reciente investigación, publicada en el Journal of the American College of Nutrition, afirma que no hay pruebas que indiquen que consumir una mayor cantidad de huevos provoque el riesgo de enfermedad cardiovascular.