Burgos pierde la mitad de su flota de autobuses urbanos tras un incendio "voraz" en sus cocheras

La ciudad de Burgos se encuentra en una situación sin precedentes. Un incendio, cuya causa aún se desconoce, ha devorado la nave central de las cocheras municipales y el taller y ha dejado el servicio de autobuses al límite, con apenas 36 de sus 75 autobuses disponibles para circulación.

Esto provocará afecciones al transporte público, causando la reducción de frecuencias en algunas líneas y que se duplique la espera. Así lo ha explicado la alcaldesa, Cristina Ayala, quien ha precisado que las oficinas sí que han logrado "salir indemnes".

La alcaldesa, acompañada de César Barriada, responsable de Bomberos, de la Policía Municipal y el concejal de Movilidad, ha explicado que, de los 39 autobuses afectados, 17 son articulados y 18 son de una única unidad, además de que 27 son de gas natural, lo que ha llevado a la alcaldesa a asegurar que, al quemarse la mitad de la flota, "es imposible que no haya afección al ciudadano".

De hecho, el servicio de bus urbano se ha prestado este martes "como un día de huelga, con servicios mínimos", ha indicado Ayala, quien ha insistido en que el Consistorio está trabajando "para que las afecciones sean las menores posibles", pero se han tenido que suspender cinco líneas.

Préstamo de autobuses por parte de otros ayuntamientos

Cristina Ayala ha asegurado también que ha contactado con ayuntamientos vecinos, como es el caso de Valladolid o Santander, para conseguir el préstamo de algún vehículo sustitutivo. Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, le ha asegurado que no tiene "ningún autobús disponible", al igual que el consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino.

En el caso de Santander, Ayala ha hablado con la alcaldesa, quien se ha comprometido a "mirar las posibilidades que pudieran estar abiertas". La alcaldesa de Burgos seguirá manteniendo conversaciones con alcaldes de las ciudades colindantes "para ver si en algún caso pudieran tener autobuses disponibles".

También ha pedido a los burgaleses "un poco de paciencia porque el servicio claramente se va a ver afectado". "La situación es complicada a la hora de prestar el servicio y también es complicada económicamente", ha enfatizado Ayala, quien no ha podido cuantificar el valor de los daños sufridos, pero sí ha cifrado el "valor de mercado de un autobús nuevo en unos 600.000 euros", lo que da una idea de "la magnitud del impacto económico".