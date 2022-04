Burger King retira una campaña vegetariana que usaba frases bíblicas: "Tomad y comed todos de él. Que no lleva carne"

Burger King ha retirado una campaña publicitaria en la que utilizaba versículos de la Biblia para promocionar su hamburguesa 'Big King Vegetal'.

La compañía ha pedido disculpas en Twitter tras las críticas en redes sociales por utilizar eslóganes como 'Tomad y comed todos de él. Que no lleva carne'.

"Pedimos disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos por nuestra campaña dirigida a promocionar nuestros productos vegetales en Semana Santa. Nuestra intención nunca ha sido ofender a nadie y ya ha sido solicitada la retirada inmediata de la campaña", ha escrito la cadena de hamburguesas.

Desde que Burger King lanzó la campaña, muchos usuarios han arremetido duramente contra la compañía por usar frases de la Biblia y por la fecha elegida, en plena Semana Santa. Incluso han llamado a hacer boicot a sus productos con el hashtag #BoicotBurgenKing.

Entre las voces más críticas hay sacerdotes que han animado a sus seguidores a que "no vuelvan a ir nunca" a establecimientos de esta cadena de comida rápida. También, Jorge Buxadé, de Vox, ha cargado duramente contra la campaña publicitaria. "No me gusta ver los logos de las multinacionales menospreciando frívolamente nuestra fe y las tradiciones de miles de españoles", ha criticado.