Bill Gates está en contra de esta ‘popular’ medida contra el cambio climático: “Es un disparate”

Bill Gates acudió a la cumbre climática que organiza anualmente The New York Times en el Times Center para explorar dónde se encuentran las posibles soluciones climáticas, que para el filántropo se estarían en cambiar toda la base industrial, algo que dice es "extremadamente complicado" y por lo que apuesta por la innovación y la inversión en proyectos de desarrollo humanitario, el motivo por el cuál dejó su trabajo a tiempo completo en Microsoft.

Gates se muestra tranquilo ante la evolución climática, sobre la que dice que "está bastante claro que no vamos a llegar a escenarios extremos". "Las emisiones alcanzarán su punto máximo y luego empezarán a bajar. No bajarán tan rápido como queremos, por lo que la temperatura seguirá subiendo y, una vez que la temperatura ha subido, no baja muy rápido, a menos que se haga una eliminación masiva de carbono".

Para ello, Bill, apuesta por cambiar las formas de producción en grandes industrias. "A los países de renta media, que son el 60% de las emisiones, les diría: 'Eh, tenéis que fabricar acero de una manera nueva, pero ese acero no será más caro y lo mismo para el cemento, la carne de vacuno o los lácteos".

El magnate argumenta que él invierte millones de euros en probar tecnologías con las que conseguir estudios científicos probados, como comprar casas sostenibles o paneles solares y medir su impacto real. Por lo que otras estrategias que no pueden ser probadas científicamente las considera inservibles, como la plantación de árboles.

"Plantar árboles no tiene sentido, ¿somos personas de ciencia o idiotas?" profirió el magnate, que aludió a la cantidad de esfuerzo que hay que dedicar a la plantación frente a la inversión en tecnologías de captura, en las que él invierte gracias a su patrimonio. Un análisis de la organización Climate Interactive sobre la que puede acogerse Bill estima que plantar un billón de árboles nuevos podría prevenir solo 0.15 grados de calentamiento para el año 2100.

Plantar árboles no tiene sentido, ¿somos personas de ciencia o idiotas?

Para Gates, plantar árboles podría usarse como una distracción de la necesidad de reducir el uso de combustibles fósiles, "la solución es otra, no puede ser solo la de plantar más y más árboles" que podría terminar provocando una distracción del problema real, según apunta el ex CEO de Microsoft.

Aunque esta reflexión de criticar la plantación de árboles podría tener efectos negativos si determinados sectores la toman por válida. Una decisión precipitada que dictaminase que no es una gran solución climática podría hacer que los fondos de inversión que sustentan estos proyectos retiren su apoyo.

Bill Gates, señaló por último, que cuando se habla de cambio climático se suele confundir quién va a ser el lado perdedor ya que: "El clima no es el fin del planeta. El planeta va a estar bien, los que sufriremos sus efectos somos los humanos".