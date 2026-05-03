Banksy confirma la autoría de la estatua del centro de Londres: "Es el artista más influyente del mundo"

El artista Banksy ha confirmado la autoría de una estatua que ha aparecido en el centro de Londres y que contiene su firma en el pedestal. A través de un vídeo publicado en sus redes sociales acompañado de música épica, Banksy repasa algunos de los monumentos más importantes de la ciudad, como el Big Ben o la estatua dedicada al exprimer ministro Winston Churchill.

Esta nueva obra es una escultura sobre un pedestal de un hombre de tamaño natural vestido con un traje que empuña una bandera que le tapa el rostro mientras parece andar en tono firme y a punto de dar un salto al vacío. En el vídeo publicado por el artista, un transeúnte dice que no le gusta, que prefiere otra estatua que hay en la ciudad.

En el vídeo también se muestra el proceso de instalación, algo poco habitual en el modus operandi del artista. Este tuvo lugar de noche con la ayuda de grúas y varios operarios sin que la policía o alguna otra autoridad interviniese o parase lo que ocurría. Y eso que el lugar es bastante transitado, ya que está justo a medio camino entre la plaza de Trafalgar y el palacio de Bunckingham.

Primera obra confirmada de Banksy en los últimos cuatro meses

Antes de que el artista confirmara su autoría, las autoridades colocaron vallas a su alrededor. Se trata de la primera obra confirmada por Banksy en más de cuatro meses. La última, revelada el pasado 22 de diciembre en el barrio de Bayswater, al oeste de Londres, retrataba a dos niños tumbados con un gorro navideño apuntando al cielo.

Miguel Ángel Cajigal ha comentado en Julia en la onda que la colocación de la estatua está estratégicamente pensada, porque alrededor hay otras de gran importancia, como monumentos a personalidades como Eduardo VII; la enfermera Florence Nightingale o a los Caídos en la Guerra de Crimea.

¿Qué va a pasar con la estatua?

Cagijal ha mostrado sus dudas sobre que Banksy sea una sola persona, debido a la complejidad de realizar la obra y su traslado y ha explicado que no es de extrañar esta nueva forma de expresión, porque es lo que hacía "en sus orígenes". Aunque se le conoce más por los graffitis, al principio dejaba obras de arte; la primera fue un fragmento de pintura rupestre que coló en un museo.

"Banksy no es sutil y siempre encuentra esa imagen perfecta para resumir todas las ideas", ha señalado, antes de asegurar que es "el artista más influyente del mundo". ¿Qué va a pasar con esa estatua? Es probable que la retiren, aunque Cajigal ha recordado que en Londres es delito pintar las señales de tráfico, excepto si eres Banksy, al que sí se le permite hacerlo.