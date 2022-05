Baja laboral por menstruación: ¿en qué países está implantado?

El Gobierno ha alcanzado un acuerdo para que las mujeres que tengan reglas dolorosas se puedan acoger a una baja laboral. El Ministerio de Igualdad y el de Seguridad Social han acordado incluir esta baja en la ley del aborto.

Las bajas por reglas dolorosas serán asumidas por la Seguridad Social desde el primer día y la duración de las mismas dependerá de las necesidad propias de cada caso. Así lo ha confirmado la propia Irene Montero a través de su Twitter: "Vamos a reconocer por Ley el derecho de las mujeres con menstruaciones dolorosas a una incapacidad temporal especial que será costeada por el Estado desde el primer día".

"Avanzamos para que ya no sea normal ir al trabajo con dolor y para acabar con el estigma, la vergüenza y el silencio en torno a la regla", ha añadido la ministra de Igualdad, que también ha dicho que se "avanza en derechos".

¿En qué países está implantada la baja por menstruación?

Esta norma convertiría a España en país pionero en la Unión Europea, puesto que no hay ningún país europeo que cuente con una legislación de este tipo. Solo Italia presentó en 2017 un proyecto de ley que contemplaba la endometriosis y otras enfermedades menstruales, aunque no fue aprobado finalmente.

Lejos de las fronteras europeas, México es uno de los países que incluye en su legislación la baja menstrual de tres días, además de tratar de garantizar la aportación de productos higiénicos a las mujeres afectadas.

Zambia, Japón, Corea del Sur, Indonesia o Taiwán también implementan este derecho en el trabajo, así como China e India, aunque en estos dos últimos la decisión corresponde más a las empresas.

División en el Gobierno

Varios de los ministerios implicados en la reforma de la ley del aborto en la que está incluida esta baja por menstruación dolorosa se vieron sorprendidos por el anuncio y aseguraron que aún estaban negociando aspectos claves de la futura norma, como el propio ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que explicó que era una medida "en discusión" dentro del Gobierno de coalición.

"Nuestra posición es que esta ley tiene que armonizar dos elementos: mejorar la protección de las mujeres y también impulsar su participación en mejores condiciones del mercado de trabajo", declaró el ministro. Aunque finalmente se ha alcanzado un acuerdo sobre el tema.

Por otra parte, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, también ha celebrado esta noticia. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Rodríguez lo ha calificado de "otro avance histórico para las mujeres".

Y ha añadido: "El feminismo es nuestra mejor marca España. In Spain we call it #BajaMenstrual".