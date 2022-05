Baja laboral por menstruación: ¿perjudica a la contratación de las mujeres?

En el texto inicial de la nueva ley del aborto, el ministerio de Igualdad pretende incluir una baja laboral por dolores menstruales de tres días, ampliables a cinco, para mujeres que sufran este problema. Esta posibilidad ha provocado un intenso debate sobre si perjudicará a la contratación de las mujeres.

El 67% de las españolas están a favor de la baja laboral por dolores menstruales

El borrador de la nueva ley del aborto recoge el derecho a la salud menstrual, algo que hasta ahora no se había tratado desde el punto de vista laboral. Según ha revelado la I Encuesta sobre Menstruación y Entorno Laboral que ha lanzado INTIMINA, el 67% de las mujeres españoles se ha mostrado a favor de la regulación legal de la baja menstrual.

La encuesta también recoge que el 75% creen que este derecho sería "un arma de doble filo", porque se convertiría en un motivo de discriminación en el trabajo. En este sentido, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, dejó claro que el Gobierno "no va a tomar ninguna medida que estigmatice a las mujeres".

El dolor menstrual, una realidad que viven con frecuencia 6 de cada 10 mujeres

Las mujeres, que son la mitad de la masa salarial, han vivido culturalmente el dolor menstrual en la privacidad, pero ahora el debate pasa al ámbito público y laboral y se empiezan a conocer datos de una realidad que las mujeres viven cada mes.

Según el estudio de INTIMINA, el dolor en el ciclo menstrual es una realidad que seis de cada diez mujeres experimentan con frecuencia, y que suele llevar asociados síntomas como dolor muscular o articular, migrañas y debilidad o fatiga. Pese a ello, únicamente el 26% ha faltado a sus puesto de trabajo cuando ha tenido dolencias menstruales.

Además, el 88 % de aquellas mujeres que consideran estos dolores como incapacitantes y frecuentes ha acudido al trabajo sufriendo dolor durante su menstruación. También la encuesta ha preguntado si se ha normalizado trabajar con dolor, a lo que el 71 % ha respondido que sí.

No obstante, al preguntar si han precisado acortar su jornada laboral por sufrir este tipo de dolencias, el 41 % de las españolas no han podido hacerlo o lo han hecho con consecuencias negativas, mientras que el 42% lo considera que la intensidad del dolor no lo ha hecho necesario y un 17% ha podido salir antes del trabajo sin problemas.

¿Perjudica la baja laboral por menstruación a la contratación de las mujeres?

Atendiendo a los anteriores datos, parece patente que se ha normalizado que las mujeres trabajen con dolor menstrual y que acortar la jornada laborar por este tipo de dolor no les ha resultado nada fácil a las mujeres que lo sufren. Aun así, la norma ha recibido las criticas de empresarios, sindicatos y la parte socialista del Gobierno.

La ministra Calviño ha afirmado que esta medida está en discusión "en los distintos borradores" que se están trabajando en el Gobierno sobre la ley del aborto y ha añadido que precisamente se está evaluando qué medidas son necesarias adoptar y cuáles ya están cubiertas por los distintos instrumentos legislativos, dado que actualmente los médicos pueden expedir bajas laborales por reglas dolorosas.

Por su parte, la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, alerta con no calcular bien el sesgo de género necesario en la legislación. "Las leyes laborales pueden tener sesgo de género, pero lo que hay que calcular es que ese sesgo de género a la larga, no nos discrimine". Advierte de que hay que analizar si esta decisión va a dificultar la entrada de la mujer en el mercado laboral por el prejuicio que pueda existir por los empresarios para contratar a mujeres.

El objetivo, según ha indicado, debería ser que las mujeres sean consideradas "trabajadoras en igualdad de derechos" como sus "compañeros" hombres.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha respondido a las críticas de Nadia Calviño y ha dicho que lo que "estigmatiza" a la mujer no es aprobar una baja laboral por reglas dolorosas, sino "no tener la sensibilidad suficiente" para comprender que mujeres y hombres son "diferentes".

Díaz ha descartado que esta medida suponga una estigmatización de la mujer, tal y como ha sugerido la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y ha señalado que la política laboral actual está "profundamente masculinizada".

¿Cómo se aplica la medida en los ayuntamientos de Girona y Castellón?

Aunque la baja laboral por menstruación es algo nuevo en España, esta medida ya se puso en marcha en ayuntamientos como el de Girona, Castelló o Burriana.

Desde el pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento Castelló consta con un permiso de ocho horas, recuperables en los tres meses siguientes, para aquellas mujeres que tengan indisposición durante su menstruación.

En el caso de Girona, la medida fue aprobada en junio de 2021 y permite a las trabajadoras del consistorio acogerse al permiso menstrual por indisposición a causa del periodo. Tienen a su disposición ocho horas al mes que podrán coger en fracciones mínimas de una hora y que se deberán recuperar en un plazo máximo de tres meses.