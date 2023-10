La autopsia confirma que Álvaro Prieto murió electrocutado

La autopsia practicada al cadáver de Álvaro Prieto, hallado este lunes entre dos vagones de un tren en la estación de Santa Justa en Sevilla, ha confirmado que el joven cordobés desparecido desde el pasado jueves murió electrocutado, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

La autopsia, realizada en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla, ha descartado que la muerte del joven se haya podido producir por algún otro mecanismo, lo que confirma los primeros indicios apreciados tras el hallazgo del cuerpo que apuntaban a su fallecimiento por electrocución y que tal y cómo revelaba el primer informe forense, estuvo sometido a 3.500 voltios.

¿Qué es una catenaria?

En ferrocarriles, se denomina catenaria a los cables aéreos de alimentación que transmiten energía eléctrica a las locomotoras u otro material motor. Las catenarias forman parte del tendido eléctrico habitual que se sitúa encima de las vías del tren.

El cadáver quedó encajonado entre dos vagones

De no haberse movido el tren, que llevaba parado desde agosto, y con él el cuerpo de Álvaro Prieto, que había quedado encajonado entre los dos vagones tras caer desde el techo al recibir una fortísima descarga eléctrica, "era absolutamente imposible" ver el cadáver desde el suelo, según ha afirmado el delegado del Gobierno en Andalucía.

Los talleres de Santa Justa, donde se encontraba el tren en el que apareció Álvaro, habían sido revisados mediante drones, que tampoco tomaron imágenes que desvelaran que el joven estaba allí.

Las cámaras de una gasolinera captaron a Álvaro en el techo del tren

Las cámaras de una gasolinera cercana a la estación ferroviaria captaron a Álvaro Prieto subiéndose al techo de un tren, donde se habría electrocutado por el contacto con la catenaria.

"Se le ofreció ayuda y no accedió"

Por otro lado, una de las preguntas sobre la muerte del joven futbolista es qué ocurrió dentro de la estación sevillana una vez que el joven fallecido fue descubierto sin billete dentro del tren que lo llevaría a Córdoba capital.

El delegado del Gobierno ha asegurado que "no quiso aceptar la ayuda" que se le ofreció para que pudiera cargar el móvil, que se había quedado sin batería. "Se le ofrece la oportunidad pero no accede. No sabemos la razón ni el motivo", ha apostillado.