Aumentan los casos de alergia en España: síntomas y las diferencias con el resfriado

Llega la primavera y con ella las alergias. La tendencia en los últimos años apuntan a un notable aumento de esta afección que provoca picor, enrojecimiento de ojos, congestión nasal, estornudos y otros síntomas. El portal estadístico del Sistema Nacional de Salud refleja que desde 2016 la incidencia de la alergia ha aumentado un 42,3%, afectando a 6,6 millones de personas, cifra que representa un 14,4% de la población del sistema público de salud.

El perfil de la persona que sufre alergia al polen es variado. Los que más lo sufren son los que tienen entre 15 y 34 años (17,9%) frente al 12,2% de mayores de 64 años. Las mujeres (15,3%) son más propensas que los hombres (13,4%). Las diferencias entre comunidades son notorias ya que por ejemplo en Murcia y Madrid, las que tienen más personas afectadas, sufren estas enfermedades el 28,2% y el 26% respectivamente, mientras que en Castilla-La Mancha y Extremadura las padecen menos del 4% de su población.

Distintos tipos de alergia

Para tener una alergia se necesita tener primero una predisposición genética y luego entrar en contacto con lo que nos produce esa reacción que puede llegar al organismo por distintas vías, como la inhalación. Aunque hay que prestar atención porque los síntomas son a veces confusos y pueden ocultar otras dolencias, como señala la doctora Sonia Pérez: "Picor de nariz, estornudos, tos, son indicios de alergia o asma".

Por eso, ante la sospecha de que puede haber una alergia, es importante acudir al médico y no automedicarse con fármacos que pueden no ser los más indicados

Es además un problema que aparece cada vez a edades más tempranas. Por eso se recomienda estar muy atento a los síntomas que puedan presentar los menores. En los niños, el principal problema es saber diferenciar una alergia, de otra dolencia, como un constipado. A partir de los cuatro años, lo que en principio puede parecer un resfriado, termina siendo una alergia.

Juan José Zapata, alergólogo, explica los factores que más inciden en sufrir una alergia: "Depende de la temperatura y la pluviosidad. Las plantas van a ser muy exultantes en su vegetación cuando mejores condiciones tienen. También depende de la sensibilidad de la persona y la localización dónde viva". Y efectivamente las alergias tienen más incidencias en primavera pero se ha extendido a más épocas del año: "Tenemos pólenes como la artemisa de diciembre y enero, en marzo el ciprés y plátano de sombra y a final del verano la salsola. La época de polarización se está haciendo muy larga y se extiende a otras épocas del año".

Si nunca has padecido alergia, no estás exento ya que puede aparecer de un año para otro: "Es frecuente que la alergia aparezca de manera inmediata. Tienes tolerancia inmunológica y se rompe. El principal problema no es ser alérgico a algo sino que su sistema inmunológica está preparado para hacerse alérgico a cualquier cosa que lo rodee que tenga una estructura proteica adecuada". La buena noticia es que el paciente puede anticiparse con un tratamiento aún siendo alérgico: "Una polinosis puede curarse con una vacuna antialérgica en unos años. Podemos volver a hacer que el organismo tenga tolerancia a alérgenos".

Diferencia entre resfriado y alergias

El resfriado está causado por la infección de un virus, mientras que la alergia es una reacción del sistema inmunitario ante determinadas sustancias (alérgenos) que en condiciones normales serían inofensivas. Por este motivo, no todas las personas tienen alergia a los mismos productos.

En el caso de la rinitis alérgica, los alérgenos causantes son el polen, los ácaros del polvo, el epitelio (caspa) así como los ácaros de animales como perros o gatos, y el moho. Cuando una persona alérgica se expone a estas partículas, su sistema inmunitario reacciona liberando una serie de sustancias como la histamina, que provocan los síntomas de la alergia.

Fiebre

Es una de las principales diferencias entre ambos. Aparte de los síntomas que comparten la alergia y el catarro -tos, congestión nasal, picor en los ojos, dolor de garganta, etc-, cuando se tiene un catarro o una infección seria a menudo aparece la fiebre, algo que no ocurre con la alergia.

Duración

Además, los catarros son procesos autolimitados; el virus produce una infección que dura alrededor de 4 o 5 días. Si ese proceso se prolonga más, es un signo propio de un proceso alérgico. La alergia, por el contrario, se prolonga durante el tiempo en que se esté en contacto con esa sustancia que produce alergia. Por ello, las alergias estacionales pueden durar varias semanas.

Alergia a las gramíneas

Dentro de los pólenes que causan más alergia destacan las gramíneas, estas son unas plantas que se extienden en todo el planeta en forma de espiga, según informa la clínica Quirón. Tienen unas 9.000 especies distribuidas y también pueden ser reconocidas por el nombre de poáceas.

Las gramíneas producen una gran cantidad de polen que se dispersa bien y que se transporta a grandes distancias. En los meses de abril a junio se encuentran los mayores niveles de polinización de esta planta en nuestro país, pero también se puede encontrar durante todo el año por nuestro clima.

Asimismo, su polen es capaz de producir una gran capacidad de síntomas alérgicos que pueden cursar desde rinitis hasta asma. En algunos casos puede llegar a producir dermatitis en la piel si te aplicas crema o jabones de avena.