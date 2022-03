Así son las becas MEC para el curso 2022-2023: Notas de corte, plazos y cuantías

LEER MÁS CONCAPA pide a educación que se tomen medidas reales para prevenir la violencia en el entorno escolar

El nuevo sistema de becas para el curso 2022-2023 aprobado el pasado 22 de febrero por el Ministerio de Educación beneficiarán a más de un millón de estudiantes españoles.

Una de las novedades más importantes es que los alumnos podrán saber por primera vez si se les ha concedido la ayuda antes de que arranque el curso escolar ya que se adelanta la convocatoria a marzo. Por lo que a partir de este mes, los solicitantes que quieran optar a una beca MEC 2022-2023 podrán presentar su solicitud. Hasta este año, el trámite siempre empezaba a gestionarse en agosto.

Otro punto a tener en cuenta es que la nota media para lograr una beca de máster no habiltante, es decir, los que no son obligatorios para ejercer una profesión, baja de 6,5 a 5. Pero esta no es la única novedad puesto que aumenta la cuantía de la beca base dirigida para la Formación Profesional (FP) que pasa de los 300 euros actuales a los 350, esto es 50 euros más por cada mes.

Presupuesto inédito

El real decreto de becas para el curso 2022-2023 tiene una inversión de 2.134 millones de euros, que busca cubrir la entrada de los nuevos becarios con motivo de la crisis económica derivada por la pandemia del coronavirus, frente a los 2.038 del 2021-22.

Esto supone un incremento "histórico" de la cuantía, cifrada en un 45% más con respecto a los últimos cinco años, como anunció la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.

¿Quién puede acceder a las becas?

Estas ayudas están dirigidas a los alumnos de primero y segundo de Bachillerato, a los de Formación Profesional de grado medio y superior, a universitarios o aquellos que cursen enseñanzas artísticas profesionales y superiores, deportivas, religiosos superiores, estudios de idiomas en las escuelas oficiales, cursos de acceso y ciclos formativos de Grado Básico, un máster o título oficial de grado.

También pueden optar a ellas los estudiantes del curso de preparación para el acceso a la universidad de mayores de 25 años, que imparten las universidades públicas.

Notas de cortes para obtener una beca MEC

Para acceder una beca para el curso 2022-2023 los estudiantes necesitan disponer de un 5 de nota media. Aquellos que repitan curso no pueden optar a la ayuda.

En la ESO, Bachillerato, FP y primaria los alumnos deberán de superar todas las asignaturas con un margen de un suspenso. Por su parte, los que se encuentren en módulos, deben haber superado el 85% de horas totales del curso matriculado.

Mientras que los universitarios, tendrán que aprobar un porcentaje determinado de créditos: Ciencias Sociales y Jurídicas un 90%, Artes y Humanidades un 90%, Ciencias de la salud un 80%, Enseñanzas técnicas y Ciencias un 65%.

¿Cuáles son las cuantías de las becas?

Para el curso 2022-2023 se mantienen las modalidades y cuantías de las becas del pasado curso 2021-2022: