Así puedes detectar un posible cáncer tras beber una cerveza

Una cerveza puede convertirse en una aliado para detectar un tipo de cáncer tan solo tras dar un sorbo. En concreto, se podría detectar el linfoma de Hodgkin.

El documento 'Las cifras del cáncer en España' para 2021 elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) señala que a lo largo de este año se estima que se detecten 1.527 casos de este tipo de tumor, el linfoma de Hodgkin.

Este linfoma de Hodgkin es un cáncer con poca incidencia y que tal y como destaca la Sociedad Americana de Cáncer, suele aparecer en dos etapas concretas de la vida, o bien entre los 20 y los 29 años, o bien en la edad madura, a partir de los 55 años. Además, es algo más frecuente en varones que en mujeres.

¿Cuál es la verdadera relación entre una caña y el tumor?

Los principales síntomas de este tumor son la inflamación de los ganglios linfáticos, que se encuentran en zonas corporales como el cuello o las axilas, cansancio, fiebre, sudores nocturnos o una pérdida de peso sin explicación. Sin embargo, profesionales médicos han detectado que algunos pacientes con esta enfermedad sienten grandes dolores después de beber alcohol.

Según recoge un artículo de The New York Post de datos de Lymphoma Action, una de cada 20 personas afectadas por esta enfermedad sufrirá dolor tras la ingesta de alcohol en los ganglios linfáticos. El hematólogo Graham Collins contaba a 'The Sun' que "el alcohol puede relajar los vasos sanguíneos, lo que puede provocar un aumento adicional de la presión dentro de los ganglios linfáticos, ejerciendo presión sobre la cápsula circundante y causando dolor".

Además, este síntoma que se produce tras la ingesta de alcohol queda refutado con un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Harvard de 2012, que ya avisaban de que un bombón de licor o un sorbo de cerveza podría desencadenar el dolor y que aparece prácticamente de inmediato y que los pacientes describieron entre "doloroso" y "punzante", con intensidades diferentes.

La ingesta de alcohol, factor de riesgo para el cáncer

En el documento 'Las cifras del cáncer en España' para 2021 elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) se detalla que cinco factores de riesgo evitables están detrás de una de cada tres muertes por cáncer en el mundo según la Organización Mundial de la Salud, entre ellos el consumo de alcohol.