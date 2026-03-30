El PP anuncia una Comisión de Investigación a RTVE: "De ser la televisión de todos a ser TelePedro"

El Partido Popular ha anunciado la puesta en marcha de una comisión de investigación en el Senado sobre la gestión de RTVE.

La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, ha acusado a la corporación de haber dejado de ser un servicio público neutral. "Radiotelevisión Española ha dejado de ser la televisión al servicio de todos para ser TelePedro", ha afirmado. Según García, la corporación se ha convertido en "una máquina de control", denunciando la supuesta purga de voces independientes, la existencia de "listas negras" y la difusión de "bulos gravísimos", incluso contra la Guardia Civil.

La dirigente popular también ha criticado el gasto en productoras externas y la contratación de profesionales ajenos a la casa, lo que, a su juicio, ha deteriorado la calidad informativa y la reputación del ente público. "La imposición de una línea informativa parcial y sectaria tiene grandes perjudicados: los trabajadores de RTVE", ha sostenido.

El objetivo del PP con esta comisión es investigar lo que considera una "corrupción directiva, financiera y patrimonial" y, según defienden, "rescatar y regenerar" el servicio público. En ese sentido, García ha señalado directamente al presidente de RTVE, José Pablo López, al que acusa de ocultar o minimizar informaciones relacionadas con casos de corrupción que afectan al entorno del presidente del Gobierno.

Comunicado de RTVE

Sin embargo, la iniciativa ha sido recibida con un fuerte rechazo tanto desde RTVE como desde el PSOE. La Corporación ha advertido en un comunicado de que esta comisión puede suponer un intento de "tutela" política sobre los profesionales y una amenaza a la independencia editorial. RTVE recuerda además que existen ya mecanismos de control, como la CNMC o la comisión parlamentaria mixta, y alerta de que sustituirlos por una investigación en el Senado podría derivar en "un juicio político" sobre decisiones informativas.

Además, el ente público invoca la normativa europea sobre libertad de medios, que prohíbe la injerencia de los poderes públicos en las decisiones editoriales, y advierte de un clima político que, a su juicio, llega a cuestionar la propia existencia del servicio público de radiotelevisión.

Desde el PSOE, el secretario general del grupo en el Senado, Alfonso Gil, ha asegurado que la comisión "nace muerta" y ha acusado al PP de practicar "filibusterismo institucional". Los socialistas respaldan su postura en los últimos datos económicos de RTVE, que cerró 2025 con un superávit superior a los 55 millones de euros y una mejora en los datos de audiencia, frente a las pérdidas registradas el año anterior.