Los anticonceptivos orales se recetan cada vez más a mujeres, pero pocas veces para su finalidad principal

Los anticonceptivos orales se recetan cada vez más a mujeres, pero pocas veces con la finalidad principal con la que se diseñaron y sus efectos secundarios pueden ocasionar molestas complicaciones para la salud.

La píldora, el anillo, el parche o el implante subcutáneo se recetan cada vez con más frecuencia a mujeres en edad fértil, pero pocas veces se prescriben como método de anticoncepción y se utilizan para mejorar el acné, periodos irregulares o problemas en los ovarios.

Complicados efectos secundarios

Así nos lo cuentan en 'Noticias fin de semana' alguna de estas mujeres. "A mí me recetaron originariamente la pastilla por problemas hormonales y de ovario poliquístico", cuenta una de las afectadas. "Yo empecé a tomar las anticonceptivas porque tenía problemas hormonales", "A mí me recetaron la píldora porque cada vez que tenía la regla estaba que me tiraba por el suelo, un dolor", explican dos mujeres.

Estos medicamentos contienen hormonas que pueden ocasionar efectos secundarios y que, según los médicos, suelen desaparecer después de dos o tres meses. Pero muchas mujeres experimentan síntomas de manera permanente tras comenzar la primera toma.

"Me dio jaqueca, retención de líquidos y migraña, por lo que me cambiaron al implante hormonal subcutáneo y, quitando la primera semana que soy una tormenta de hormonas, el resto del año estoy apática completamente", asegura una de ellas.

"Los síntomas son dolores de cabeza muy fuertes y cambios de humor muy fuertes" o "Desde que la tomo, dolor de cabeza. Al final lo que estás teniendo es una regla falsa", explican dos afectadas.

Una solución "parche"

Para mejorar estas alteraciones, los médicos recomiendan probar otra marca de anticonceptivo o cambiar a un método distinto, pero al final no deja de ser una solución parche a cuestiones que necesitan ser más estudiadas.

Estudiar cada caso concreto y no minimizar los síntomas de las pacientes es importante, pero sin duda es fundamental que la investigación en los problemas ginecológicos avance y no se tome a la ligera la salud de las mujeres.