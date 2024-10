Aluvión de críticas a Luis Zamalloa, marido de Marta Pombo, tras su vídeo a un 'rider' empapado

En días lluviosos, siempre surge el debate sobre si es apropiado pedir comida a domicilio. Existen defensores de ambos extremos, pero lo que resulta innegable es que, en estas circunstancias, los repartidores se ven obligados a exponerse a condiciones meteorológicas adversas, y es importante tenerlo presente.

Durante una de las DANAS más devastadoras en la historia reciente de España, Luis Zamalloa, marido de Marta Pombo, se convirtió en blanco de críticas en redes sociales tras compartir una publicación que, ante la avalancha de comentarios negativos, optó por eliminar. Sin embargo, la rapidez de los usuarios permitió que capturas de la publicación se difundieran ampliamente.

En su publicación, Zamalloa relataba que había pedido hamburguesas a domicilio. "Familia, buenas noches. Acabo de llegar a casa. Bueno, por decir algo, porque me ha tocado el diluvio universal. Vengo del centro, que estaban los premios Vanitatis", comentaba inicialmente. En plena tormenta, grabó el momento en que el repartidor, visiblemente empapado, le entregaba la comida. En el video, se ve cómo Zamalloa le da al trabajador una propina de 10 euros y añade: “Aquí estoy, en casita, por fin. Me he pedido un ‘macas’. Hoy toca darle propina al de Glovo, ¿eh? Se la voy a dar en cash, porque con la lluvia que se ha comido, el pobre... Pues nada, chavales, buenas noches, sed felices, trabajad mucho, que hay que pagar las cuentas". Concluyó el mensaje diciendo: "Con la que está cayendo en Madrid, este máquina se lo merece".

Entre comentarios como “La que te ha caído, ¿eh? Hoy te lo has ganado, macho”, dirigido al repartidor, las redes no tardaron en reaccionar. “Viven en otra realidad”, escribió un usuario, siendo este uno de los comentarios más moderados. Otros usuarios calificaron la situación como “miserable” y cuestionaron la falta de empatía, considerando lo que estaba ocurriendo en España, especialmente en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha, donde los efectos de la DANA fueron particularmente graves.

A pesar de haber borrado el video rápidamente, las imágenes siguen circulando en redes. Aunque la mayoría de comentarios han sido críticos, algunos han defendido su postura: “Si no le estuviera llevando el pedido a él, se lo estaría llevando a otra persona, y encima sin propina. Necesita trabajar, y seguro que agradece que la gente siga pidiendo, aunque haya una DANA”. Como suele suceder, las opiniones están divididas.