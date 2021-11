El emotivo gesto de un alumno con un antiguo profesor que se vio obligado a vivir en la calle

El estallido de la pandemia afectó de lleno a la estabilidad económica de José Villarruel, un profesor de origen mexicano y afincado en en Fontana (California), que tuvo que renunciar a su plaza tras el cierre de los colegios en mayo de 2020. El parón académico en Estados Unidos dejó desamparados a centenares de maestros cuyos ingresos quedaron paralizados.

Consciente de que no podía dejar de enviar dinero a México para que su mujer y a sus hijos pudieran subsistir, José Villarruel, a sus 76 años, aceptó un trabajo de soldador que empezaba a las cinco de la mañana. Sin embargo, la pensión no le alcanzaba, las deudas continuaban creciendo y, ante el abandono absoluto de las autoridades estadounidenses, José se vio obligado a dejar su hogar para trasladarse a vivir a su coche, en plena calle. Fue así como Steven Nava, un joven de la misma ciudad, pudo conocer en primera persona el caso de un hombre al que, tras una vida de trabajo, no se le recompensó con nada.

Cuando el pueblo salva al pueblo

Cada mañana, Steven observaba cómo un hombre de avanzada edad abandonaba un coche que parecía haberse convertido en su hogar. Aquel hombre le resultaba familiar, así que un día decidió acercarse para conocer de primera mano su situación. Para su sorpresa, descubrió que se trataba de un antiguo profesor que le impartió clases durante una sustitución en el Fontana Unified School District. La situación le conmovió tanto que en ese momento le dio los 300 dólares que llevaba encima y le prometió que le ayudaría a salir de aquello.

Ese día, Steven creó la campaña GoFundMe para el Sr. V -era así como le llamaban sus antiguos alumnos- que obtuvo 5.000 dólares en cuestión de horas. Al día siguiente, publicó en TikTok un vídeo donde relataba la historia de su profesor y que ya cuenta con más de dos millones de reproducciones y, además, también compartió el relato en Twitter.

"¡Amigos de Twitter, por favor, ayudad! Me he dado cuenta de que este señor vive en un aparcamiento cerca de mi casa, incluso cuando hace mal tiempo. Me resultaba familiar y estoy seguro de que muchos lo habéis tenido como sustituto en Fontana (...) Si todos aportamos, aunque sea 1$, podremos ayudarlo. Twitter, haz tu magia", escribió en un hilo de la red del pajarito.

Los mensajes de Steven se hicieron virales y en apenas seis días logró recaudar más de 27.000 dólares que equivalen a unos 22.000 euros. Sin embargo, Steven decidió esperar el momento perfecto para transmitirle tan buena noticia a quien fuera su profesor. Fue el día 11 de marzo cuando Steven, junto con otros antiguos alumnos de Villarruel, decidió darle la sorpresa en persona como regalo de cumpleaños. En efecto, el día en el que los chicos le regalaron el cheque con la cantidad recaudada, José cumplía 77 años. Sin duda, un gran regalo que, de algún modo, dulcificó el amargor de verse en la calle pese a su edad.

La CNN se hizo eco de la historia y pudo hablar con el ex profesor, que todavía estaba muy emocionado: “Desde el fondo de mi corazón, tuve que reunir toda la fuerza para no emocionarme ni ponerme nervioso. Fue inesperado, pero lo acepto con el corazón abierto y estoy listo para lo que venga después. Sé que vendrán cosas buenas”.