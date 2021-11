Más de la mitad de los españoles tendrá que cambiar de coche antes del 2023

A lo largo de los próximos meses, en torno al 53 por ciento de la población española con un automóvil en propiedad tendrá que hacer frente a la renovación de su vehículo. Así lo ha expresado Eduardo Clavijo, el consejero delegado de Idoneo.com, tras elaborar un informe donde, además, también se concluye que el alquiler de coches se erigirá en la primera alternativa para estos conductores.

Estas conclusiones se derivan de la nueva Ley de Cambio Climático aprobada hace unas semanas por el Gobierno de España. En el texto legal, entre otras cuestiones, se determina que todos los municipios con más de 50.000 habitantes deberán incluir las conocidas como "Zonas de Bajas Emisiones" (ZBE) antes de que termine el año 2023. Es decir, estas poblaciones deberán delimitar ciertas áreas donde el tráfico rodado se restringirá al usuario privado, permitiendo sólo el acceso de los vehículos cuyas emisiones contaminantes sean bajas, muy bajas o nulas.

Y es que cada vez está más claro el hecho de que la forma de movilidad personal, especialmente en los núcleos urbanos con cierto volumen de habitantes, debe cambiar a marchas forzadas. Cada vez somos más conscientes de la necesidad de cuidar nuestro ambiente y minimizar la contaminación generada en el día a día, motivo por el que los gobiernos de todo el mundo, poco a poco, van adoptando nuevas medidas. Las necesidades son diferentes, como también lo son las exigencias de los diferentes habitantes de estas zonas.

Miles de propietarios se verán obligados a cambiar de coche en los próximos meses

Considerando los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), si las restricciones afectan a municipios de más de 50.000 habitantes, ciento cuarenta y nueve poblaciones de todo el territorio nacional se verán afectadas. El porcentaje total de propietarios con vehículos antirreglamentarios ascenderá al 53 por ciento de una población que, o bien tendrá que cambiar de coche por uno con al menos cierta carga de electrificación o bien modificar sus hábitos de movilidad. Cabe destacar que la cifra podría ser todavía más elevada si se incluyen las ciudades de más de 20.000 habitantes con problemas en la calidad del aire.

Sin embargo, pese a la nueva normativa, actualmente nos encontramos en un marco en el que el mercado de vehículos nuevos está prácticamente parado por culpa de la crisis de microchips. A esta crisis se agrega la económica derivada de la pandemia que afecta a miles de propietarios incapaces de permitirse la renovación forzosa del coche. En este contexto, son muchos los conductores que están optando por adquirir vehículos electrificados de segunda mano, o bien contratar servicios de alquiler o suscripción.

Los pros y los contras de las Zonas de Bajas Emisiones

La llegada de las Zonas de Bajas Emisiones no es novedosa. Decenas de capitales mundiales las han incorporado a lo largo de sus últimos años convencidas de su eficacia para reducir el impacto medioambiental. La Unión Europea confía plenamente en este mecanismo, motivo por el que España se ha sumado a la creación de estas zonas de restricción al tráfico en todas las ciudades con más de 50.000 habitantes.

No obstante, pese a lo loable de la decisión, parece evidente que, una vez más, las familias con pocos recursos serán las principales afectadas en tanto que no todas podrán permitirse un vehículo no contaminante. Así pues, seguidas de la instauración de esta nueva Ley, se aguardan más medidas sociales que, además de resultar positivas para el medioambiente, contribuyan al bienestar de la población en su conjunto.