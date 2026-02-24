Alertan de los efectos negativos de las compensaciones económicas por maternidad

La investigadora Lidia Farré, del Instituto de Análisis Económico del CSIC, alertó este lunes en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo de que las compensaciones económicas por maternidad podrían desincentivar el trabajo y muchas de ellas prefirieran "tener hijos que ir a trabajar", reforzando así "patrones de especialización dentro del hogar".

"El origen de las brechas de género en el mercado de trabajo se encuentra en la desigualdad de las tareas domésticas", defendió Farré afirmando que el tiempo que las mujeres dedican a estas tareas no remuneradas se refleja en discontinuidades en las carreras y en brechas en el periodo de cotización debidas a la "trampa del trabajo a tiempo parcial".

Aunque no se opuso a que se compense a las mujeres por el tiempo dedicado a la maternidad, sí que pidió al Congreso que "no prometan a las que están activas que les van a compensar monetariamente cuando se jubilen".

Así, Farré sí que se mostró favorable a que, por ejemplo, se añadan años de cotización por este motivo a las personas ya jubiladas.

Tres medidas para luchar contra la brecha laboral

La investigadora también llevó al Congreso diferentes medidas para seguir dando pasos en la lucha contra la brecha laboral, que también afectaría a la de las pensiones.

La principal de estas medidas, que ella presentó como "estrella", es el desarrollo de una educación infantil de cero a dos años "gratuita, universal y de calidad". Esto, asegura Farré, tendría efectos positivos en el acceso al mercado laboral de las madres, en el desarrollo de los niños y sobre la fecundidad.

Otra de las propuestas de la investigadora es "continuar trabajando en los permisos de paternidad" impidiendo, por ejemplo, la simultaneidad con el permiso de maternidad a partir de la sexta semana para así favorecer la participación de los padres en los cuidados.

También pone el foco en el desarrollo de infraestructuras para el cuidado de las personas mayores, que también recaen más en las mujeres produciendo un impacto negativo en sus carreras laborales.