Alerta de la Guardia Civil: estos son los prefijos a los que no debes llamar por teléfono

Los timos telefónicos siguen a la orden del día. Son muchos los afectados que alguna vez han sido víctimas de alguna estafa de este tipo, aunque los criminales evolucionan sus métodos para hacerlos cada vez más efectivos.

En los últimos meses, se han incrementado las personas afectadas por la denominada estafa de la llamada perdida. Por ello, la Guardia Civil ha lanzado una alerta para explicar en qué consiste y cómo es el ‘modus operandi’ de los delincuentes.

Así funciona el timo de la llamada perdida

La estafa es conocida como la de la llamada perdida y consiste en hacer llamadas de un solo tono. Así, la posible víctima encontrará poco después una llamada perdida en su dispositivo e intentará devolverla.

Si el receptor devuelve la llamada, le será cobrada una tarifa especial, de la que el delincuente se lleva una parte. El origen de dichas llamadas es diverso y proviene de países como Costa de Marfil, Ghana, Nigeria o Albania.

Prefijos a los que no debes llamar

Las autoridades subrayan que lo más importante para no caer en esta estafa es no devolver la llamada a ningún número que sea desconocido con prefijos externos para que no se haga efectivo el cobro de esa tarifa especial.

Estos son los prefijos a los que no hay devolver la llamada perdida: