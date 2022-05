Nueva estafa en Whatsapp con la que pueden robar tu cuenta: así puedes evitar caer en este timo

La empresa dedicada a ciberseguridad CloudSEK ha alertado de una nueva estafa con la que los delicuentes se sirven de Whatsapp para tratar de robar la cuenta de los afectados.

Los ciberdelicuentes aprovechan la conocida aplicación de mensajería para atacar a sus víctimas debido a su alto número de usuarios, puesto que Whatsapp es la red social más utilizada en el mundo.

Nueva estafa en Whatsapp: así funciona el timo

La compañía CloudSEK ha informado de que el método no tiene nada que ver con las estafas habituales en las que los atacantes envían un enlace para robar los datos personales, sino que su 'modus operandi' en esta estafa pasa por las llamadas de Whatsapp.

Primero, los ciberdelincuentes realizan una llamada a través de la aplicación a una persona. Si el afectado contesta, se hacen pasar por personal de control de calidad de Whatsapp e incluso una empresa de publicidad. En su discurso, piden al usuario que marque un código.

Hay que evitar marcar ese código, puesto que al introducir ese número el usuario pierde el control total de su cuenta, que pasa a manos de los atacantes. Una vez que los delincuentes poseen la cuenta del afectado, proceden a pedir dinero a todos los contactos e incluso exigen una cantidad para devolver a la persona su perfil.

Los expertos señalan que se han dado casos en los que los atacantes proceden a la eliminación de todos los datos si el usuario no paga la cantidad exigida.

Cómo evitar caer en la estafa por Whatsapp

Las autoridades señalan que lo más importante es no coger la llamada por Whatsapp de ningún número desconocido y, por supuesto, no introducir ningún código que se nos solicite en esa llamada, puesto que no es el modo de proceder de Whatsapp.

Otra recomendación es que se cuente con la doble verificación al acceder en la cuenta, lo que puede favorecer la seguridad de ciberataques.