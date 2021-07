La Agencia Europea del Medicamento urge a completar la vacunación por la "rápida propagación" de la variante delta

La Agencia Europea de Medicamentos urge a acelerar la vacunación completa de los ciudadanos europeos y no alargar más allá del mínimo recomendado el intervalo entre la primera y segunda dosis, para frenar la "rápida propagación" de la variante delta del coronavirus en la Unión Europea.

Las cuatro vacunas autorizadas en la UE ofrecen una alta protección contra todas las variantes

"Las cuatro vacunas autorizadas en la UE ofrecen una alta protección contra todas las variantes que están circulando, sobre todo contra una enfermedad grave y la hospitalización. Pero datos preliminares sugieren que las dos dosis de la vacuna (excepto la monodosis Janssen) son necesarias para ofrecer una protección adecuada contra la variante delta", según advierte Marco Cavaleri, jefe de estrategia de Vacunas de la EMA.

Esto hace "aún más importante" que los ciudadanos "completen el ciclo de su vacunación lo antes posible" y que se "acerque el intervalo entre las dosis al más corto que se ha recomendado", aunque reiteró que "todavía es pronto para determinar la necesidad de una vacuna adaptada con una composición diferente para abordar las variantes emergentes" o de una tercera dosis de refuerzo.

Aún no hay suficientes datos para entender cuánto tiempo durará la protección de las vacunas

Una fuente del regulador europeo señaló que en este momento "aún no hay suficientes datos de las campañas de vacunación y los estudios en curso para entender cuánto tiempo durará" realmente la protección de las vacunas disponibles contra la covid-19, lo que hace que sea "demasiado pronto" hablar de la necesidad de una tercera dosis. Durante su última rueda de prensa virtual antes de verano para informar de sus últimas actividades en relación a la pandemia, el regulador europeo recordó también que no está evaluado la versión de la vacuna de AstraZeneca denominada Covishield, producida por el Instituto Serum de la India, porque, hasta la fecha, no ha recibido una solicitud formal de la farmacéutica para analizar los datos sobre la seguridad, eficacia y calidad de esta vacuna.

La EMA también confirma que prevé finalizar a finales de la próxima semana su análisis sobre la posible ampliación de la licencia de la vacuna de Moderna (o Spikevax, como nombre comercial) a los jóvenes de entre 12 y 17 años. Pfizer/BioNTech logró a finales de mayo la extensión de su licencia a los adolescentes, convirtiéndose en la primera vacuna de la covid-19 en empezar a usarse en menores de edad en la Unión Europea (UE).