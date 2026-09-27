"Con 50 años se puede hacer lo que te dé la gana siempre que te emocione": el mensaje de Mariburruntzi, el equipo senior de natación artística

Mucha gente piensa que al pasar la barrera de edad de los 50 la vida se para y las prioridades cambian. Sin embargo, la realidad es distinta, ya que equipos como el navarro Mariburruntzi ha demostrado que es posible competir en disciplinas tan exigentes como la natación artística y, por si fuera poco, conseguir diversas medallas. Tres de las componentes de este equipo, Ana, Laura y Anita, se han presentado ante los micrófonos de Onda Cero para compartir su experiencia con la presentadora Carmen Juan en el programa Julia en la onda.

Para estas deportistas, tal como han manifestado en el programa, su secreto está en disfrutar y dejar de lado las barreras que se imponen por la edad. "Con 50 años uno puede empezar a hacer natación artística, puede empezar a hacer lo que le dé la gana siempre que le apetezca y le emocione", han comentado las nadadoras. Aunque muchas de ellas no comenzaron en la disciplina hasta los 35, afirman que lo importante en este deporte es "no tener miedo al agua".

Desde el punto de vista técnico, la preparación de los equipos senior no comienza por el deporte en sí, sino por lograr que todas las integrantes encajen en sus vidas los horarios de entrenamiento. Las nadadoras comentan que estos entrenamientos se convocan a las 8 de la mañana o, incluso, a las 7, pero "va quien puede", ya que a partir de ahí comienza la conciliación laboral, familiar e incluso los dolores generalizados o las enfermedades que pueda haber.

Medallas europeas con 50 años: sin límite de edad

La dedicación del equipo Mariburruntzi se ha traducido en reconocimientos internacionales. Uno de ellos, el Campeonato Europeo Máster celebrado en Bratislava, en el que el equipo navarro demostró su nivel al conquistar la medalla de bronce en categoría dúo, la plata en categoría de equipo técnico y la plata, también, en la categoría de equipo libre.

Estos logros cobran más valor si se tiene en cuenta que compiten en categorías donde la edad determina la clasificación final, ya que compiten contra deportistas que empezaron de adultas pero también contra exdeportistas de élite. Estos triunfos confirman que a los 50 años se puede llegar muy lejos y que nunca es tarde para perseguir un sueño.