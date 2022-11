Los 5 consejos para evitar estafas en el Black Friday

Se acerca el Black Friday, una de las fechas más importantes para todo tipo de compañías, marcas y tiendas que buscan atraer a los consumidores con sus grandes descuentos. Asimismo, son muchas las personas que aprovechan este día para realizar las compras navideñas, especialmente este año con la fuerte subida de los precios debido a la inflación.

Aprovechando este evento a nivel mundial, que se celebra el próximo viernes 25 de noviembre, los ciberdelincuentes también elaboran estafas de todo tipo para robar dinero o datos personales de quienes compran por Internet.

Por ello, antes de realizar cualquier desembolso es necesario verificar ciertos elementos que confirmen que realizamos una compra segura.

Comprar en páginas de confianza

Realizar las compras en las páginas web oficiales de tiendas y comercios con reputación y prestigio consolidado reduce en gran medida la posibilidad de sufrir fraudes.

A menudo los ciberdelincuentes crean páginas falsas con publicidad llamativa y productos, normalmente caros, pero con grandes descuentos. Esto lo usan de cebo para atrapar a los clientes menos precavidos.

No se recomienda comprar en webs donde no aparezcan los datos reales y físicos de la empresa como titular, NIF/CIF, domicilio fiscal, aviso legal, políticas de privacidad, etc.

Buscar en Google y comparar

A veces, basta una simple búsqueda en Google para evitar que nos timen con los precios. Antes de comprar un producto, es aconsejable hacer un seguimiento por Internet de su precio durante unos días antes.

En fechas como el Black Friday es muy común que las marcas inflen los precios previamente para luego rebajarlo y engañar al consumidor anunciando un descuento mayor del que realmente es.

Además, es importante comparar el producto en otras páginas web y buscar las opiniones de otros usuarios que ya hayan comprado previamente con éxito.

Desconfiar de las gangas

Aunque todos luchamos por encontrar el mayor chollo, ya lo dice el refrán, la mayoría de las veces, lo barato sale caro. Por ello, conviene sospechar de las tiendas con precios muy por debajo del precio de mercado, donde predominan las gangas. Generalmente, suelen ser estafas en las que, al pagar, los ciberdelincuentes roban los datos bancarios

Además, debemos huir de los sorteos o concursos que prometen productos gratis; siempre son un timo.

No fiarse de los mensajes falsos de empresas de paquetería

Como la mayor parte de las compras durante el Black Friday se realizan por Internet, los ciberdelincuentes aprovechan esta oportunidad para hacerse pasar por empresas de mensajería y, así, acceder a todos los datos del comprador.

El método consiste en enviar emails o SMS de forma masiva suplantando el nombre de empresas de paquetería conocidas con un link donde pinchar para recibir el paquete. Al hacer clic, introducen un virus en el smartphone, portátil o tablet que accede a todos nuestros datos personales y bancarios.

En caso de recibir un mensaje de usuarios desconocidos, es necesario desconfiar y no hacer nunca clic en los enlaces del texto.

Pagar con una tarjeta virtual o de prepago

Para evitar estafas, los expertos recomiendan utilizar como forma de pago las tarjetas bancarias virtuales, de prepago o plataformas de pago tipo PayPal o Apple Pay. Así, los ciberdelincuentes tendrán únicamente acceso a la cantidad de dinero correspondiente a la compra.