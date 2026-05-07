Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "La OMS busca los pasajeros que dejaron el crucero del hantavirus hace semanas"

La crisis sanitaria del crucero retenido frente a Cabo Verde, la recta final del juicio por el caso mascarillas y unas elecciones decisivas en Reino Unido, así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Seguimiento sanitario del brote

Lo primero sigue siendo el crucero. Las personas que siguen y las que estuvieron. Después de que Suiza haya confirmado un caso de alguien que había viajado en el barco pero que lo había abandonado en una escala anterior a hacerse público el brote.

Son veintitrés los pasajeros que bajaron hace dos semanas en la isla de Santa Elena. La Organización Mundial de la Salud está rastreando sus movimientos y comprobando si tienen síntomas compatibles con una infección con hantavirus. Localizados están pero no hay constancia de que ninguno de ellos tenga síntomas.

La persona de la que habló ayer el gobierno francés es alguien que viajó en avión desde Santa Elena a Johannesburgo con la mujer que posteriormente murió contagiada por el hantavirus. Pero en ningún momento Francia habla de contagio sino de estrecha vigilancia. Ya les contamos ayer que las 80 personas que iban en ese vuelo están siendo vigiladas por si llegaran a presentar síntomas.

Ya va camino del puerto tinerfeño de Granadilla de Abona el crucero. Se estima que llegará el sábado al mediodía y que permanecerán en el barco hasta el lunes. Hasta el mismo momento en que lleguen los aviones que deben trasladarles a sus países de origen. En ese tiempo se prevé que se les someta a una revisión médica. Y que únicamente saldrán del barco para ir al aeropuerto Tenerife-Sur para poder ser trasladados a sus países de origen si ninguno de ellos presentara síntomas graves en este tiempo.

Por cierto, que precisamente la mejoría en el estado de salud del médico del crucero que iba a ser ingresado en Tenerife ha permitido que sea directamente trasladado a Países Bajos junto a otro pasajero. Susto incluido porque sí que ese avión tuvo que hacer una parada técnica ayer tarde en Canarias para solucionar un problema con las camillas burbuja.

Sobre los catorce pasajeros de nacionalidad española, una vez que aterricen serán sometidos también a ese examen y después, según había contado la ministra de Sanidad Mónica García, trasladados a Madrid para pasar una cuarentena en el Hospital de la Defensa Gómez Ulla. Pero por la noche la ministra de Defensa Margarita Robles explicó que ese traslado es voluntario. ¿En qué quedamos? ¿Hay cuarentena o no hay cuarentena?

Recta final del juicio del caso mascarillas

A la espera de la sentencia ya en el juicio de las mascarillas. Es probable que como suele ocurrir con los casos más mediáticos antes conozcamos el fallo del tribunal. Si es absolutorio o condenatorio. Y a cuánto.

Ha defendido el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón que es posible premiar aún más a Aldama por su confesión, aunque en su informe no lo haya solicitado después de su conversación con la fiscal general Teresa Peramato. Ha recordado el fiscal que para combatir la corrupción hay que compensar a los arrepentidos porque de otra forma imperaría la ley del silencio.

Aun así ha contado Luzón que las pruebas son tan abundantes que la confesión de Aldama no es decisiva en muchas conductas pero que sí ha permitido avanzar en otros aspectos de la investigación. Niega que Sánchez fuera el numero uno de la trama pero pide una pena contundente para Ábalos para frenar la corrupción que carcome la democracia.

Los únicos acusados que han hecho uso de su derecho a la última palabra han sido Koldo y Ábalos, mostrándose ambos como víctimas. El ex ministro ha vuelto a hablar de presión mediática y de juicios paralelos afirmando que es imposible defenderse. Lamentando que se le ha deshumanizado.

Se ha preguntado si dos contratos temporales a señoritas es colonizar la administración como había dicho Luzón por la mañana. Y sobre Aldama se ha preguntado con tono exageradamente lastimero qué daño le ha podido hacer.

Elecciones clave en Reino Unido

Se la juega Starmer en las elecciones del Reino Unido de hoy. Autonómicas en Escocia y Gales. Y municipales en Inglaterra. Lo que están diciendo las encuestas es que el laborismo se la va a pegar. Solo en Inglaterra puede perder tres cuartas partes de los concejales que tiene. También el partido conservador va a perder bastante apoyo, aunque menos. Y por tanto se da al bipartidismo como acabado.

Y si caen los dos partidos tradicionales británicos quién sube. Pues el partido de extrema derecha de Nigel Farage que, ojo, puede pasar de dos representantes a superar los dos mil. Y Los Verdes, que pueden imponerse en zonas importantes de grandes capitales.

En Escocia, el nacionalismo se ha repuesto a la dimisión de Nicola Sturgeon y lidera las encuestas con la promesa de un nuevo referéndum de independencia. Tienen opciones de alcanzar la mayoría absoluta. Y en Gales la izquierda podría caer hasta la tercera posición.