Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Navega el Hondius rumbo a Canarias"

La gestión sanitaria del brote de hantavirus en el crucero Hondius, las dudas sobre la cuarentena de los pasajeros españoles y la histórica clasificación a una final europea del Rayo Vallecano, así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Las autoridades intentan rebajar la alarma sanitaria

Lo primero es el mensaje tranquilizador que están intentando trasladar los portavoces técnicos en torno al brote de hantavirus en el Hondius. Es verdad que unos lo consiguen con más éxito que otros. Pero en cualquier caso después de unos días de cierto silencio, en las últimas horas sí hemos visto como las autoridades sanitarias nacionales e internacionales se han propuesto exponer claramente los datos de que dispone.

Hasta ayer por la tarde no se supo por ejemplo que el cuerpo de una de las fallecidas por el brote seguía en el barco. Aunque con naturalidad el director general de Salud Pública Pedro Gullón explicó que es algo más habitual de lo que pensamos y que los buques como este están preparados, morgues a baja temperatura incluidas, para que esto no afecte al resto del pasaje.

Salvo ese cuerpo aislado y frío que se sepa ahora mismo no hay contagiados dentro del crucero. El quinto caso confirmado -hay otros tres sospechosos- es el de un viajero que había abandonado días atrás el crucero y regresado a su casa en Suiza. Ahora al tener síntomas avisó a su médico de cabecera y ha dado positivo.

Hasta ayer no aclaró la naviera que son veintinueve los pasajeros que se bajaron en Santa Elena hace quince días y cogieron diferentes vuelos. A todos se les tiene localizados y alguno ha decidido autoaislarse para evitar riesgos aunque no tengan síntomas. La OMS cree que el primer matrimonio holandés fallecido pudo contagiarse en un viaje previo al crucero que les llevó a Uruguay, Chile y Argentina para observar aves, visitando zonas en las que sería autóctono el colilargo.

Gresca política en España por la gestión

El presidente canario Clavijo explicó ayer que había acordado con el gobierno central que el barco no atraque en el puerto de Granadilla sino que esté fondeado a una distancia prudencial tras su llegada el domingo. Y que el lunes, una vez lleguen los aviones para trasladar a los viajeros internacionales, estos sean llevados a tierra en zodiacs para trasladarse directamente al aeropuerto.

Antes se les realizará a todos una evaluación médica. Por cierto, que hoy se van a volver a manifestar los trabajadores de los puertos de Granadilla y Santa Cruz, hoy frente al Parlamento canario, para reclamar más información y que les informen de los protocolos que deben seguir. La amenaza es bloquear la actividad portuaria.

Ya está ultimando el Ministerio de Sanidad el informe jurídico que debería presentar a un juez para que autorice en virtud de la Ley de Salud Pública la cuarentena en el Gómez Ulla de los catorce pasajeros españoles si, como espera la ministra Mónica García, no impera el sentido común y son ellos los que aceptan hacerlo de forma voluntaria.

Fue la titular de Defensa Margarita Robles la que abría esa vía de agua dando una imagen de descoordinación dentro del ejecutivo. Ayer no habló -o no la dejaron- y fue, además de la ministra de Sanidad, el ministro apagafuegos Bolaños el que habló por ella.

El Rayo Vallecano jugará su primera final continental

El Rayo Vallecano superó anoche al Estrasburgo en Francia ganando también allí con lo que jugará su primera final continental. El 27 de mayo en la ciudad alemana de Leipzig ante el Crystal Palace británico. Esa clasificación además certifica para el fútbol español de manera matemática una quinta plaza para la Champions. Ahora mismo sería para el Betis.