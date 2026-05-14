La razón por la que estás tan cansado podría ser astenia primaveral: principales síntomas y tratamiento

Te sientes cansado, fatigado y no sabes realmente por qué. Haces memoria y recuerdas que has comido más o menos bien, bebes agua con frecuencia y duermes tus ocho horas reglamentarias. Pero sin embargo, te sigues sintiendo cansado y con poca energía.

La ciencia tiene una explicación para ello, especialmente si estos síntomas aparecen en los meses de primavera. Se trata de la astenia primaveral, un trastorno adaptativo que provoca cansancio, somnolencia, irritabilidad, ansiedad, cefaleas, pérdida del apetito, disminución de la líbido e incluso problemas de concentración.

Y aunque no a todas las personas les afecta, lo cierto es que más de la mitad de la población sufre este tipo de sintomatología cuando llega la primavera. Así lo indica un artículo publicado por Sanitas, en el que se explica que la astenia se debe principalmente al factor ambiental.

Algunos de estos factores son el cambio de tiempo, el aumento de las horas de luz, el cambio de hora y la modificación de la rutina diaria. Todo ello provoca que algunas personas se sientan más cansadas de lo habitual en este periodo del año.

Qué hacer para combatir los síntomas

Para combatirlo no hay un tratamiento único, ideal ni específico, sino que se basa en aplicar una serie de medidas para combatir los efectos de la astenia.