Qué se sabe del brote de meningitis que amenaza con una epidemia en Reino Unido y ha causado la muerte de dos estudiantes

Un brote de meningitis se ha cobrado la vida de dos jóvenes en el Reino Unido. Uno de ellos era estudiante de la Universidad de Kent, mientras que la otra víctima mortal es un adolescente que estudiaba en una escuela en la localidad de Faversham.

Ante este escenario, el Reino Unido ha desplegado campañas de vacunación contra la meningitis para los estudiantes de la universidad después de este brote "sin precedentes", según denunció el ministro británico de Sanidad, Wes Streeting.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) ha identificado este brote como meningitis del grupo B, una infección bacteriana grave de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Sin embargo, todavía no se conoce cuál es el origen del brote, aunque existen sospechas de que esté vinculado a una discoteca de Canterbury.

Campaña de vacunación

Para paliar los efectos, este lunes ya se tomaron algunas medidas iniciales, como la distribución de antibióticos a los estudiantes del campus de la Universidad de Kent. "Como medida adicional de precaución, estamos comenzando a desplegar un programa de vacunación específico", ha dicho este miércoles Trish Mannes, subdirectora regional de la Agencia de Seguridad Sanitaria. "Inicialmente se ofrecerá a 5.000 estudiantes que residen en el campus de Canterbury, con posibilidad de ampliación mientras la situación sigue en revisión continua".

Dichas vacunaciones ya han comenzado con largas filas de estudiantes esperando las dosis. En las imágenes publicadas por Reuters se puede ver a estudiantes portando mascarillas, una estampa que recuerda a la pandemia del Covid.

Estudiantes esperando a ser vacunados en el campus de la Universidad de Kent (Reino Unido) | Reuters

Qué tener en cuenta sobre el meningococo B

Por el momento, las autoridades en el Reino Unido ya han avisado a la población de que deben adoptar medidas preventivas ante el meningococo B, la bacteria que suele estar detrás de la mayor parte de los casos de meningitis. Aunque hay que tener en cuenta que no todos los tipos de meningitis afectan de igual forma. Según consta en un artículo publicado por la Clínica Universidad de Navarra, hay tres tipos: las producidas por virus, las de origen bacteriano y las ocasionadas por hongos.

Las primeras son benignas y no suelen ocasionar graves problemas. Las bacterianas son graves y sí requieren tratamiento antibiótico urgente, que es el caso del brote detectado en Reino Unido. "La meningitis meningocócica es una infección muy contagiosa que afecta principalmente a adolescentes y adultos jóvenes. Puede provocar una epidemia local en colegios, residencias, internados y centros similares", dice el artículo.

En cambio, las causadas por hongos son algo más raras y normalmente se dan en personas inmunodeprimidas, como aquellas que están recibiendo tratamientos contra el cáncer, como la quimioterapia.

Cómo prevenir la meningitis

Para prevenir esta enfermedad hay dos medidas principales (ya aplicadas en el Reino Unido): la vacunación y la administración de antibióticos. Esto último es especialmente importante en los casos de meningitis por meningococo porque tienen "mayor probabilidad de contraer la enfermedad en los siete días siguientes" tras haber mantenido contacto con pacientes infectados. Este antibiótico se conoce como quimioprofilaxis.

En los casos en que ya se ha confirmado la meningitis, se debe iniciar a la mayor brevedad un "tratamiento antibiótico intravenoso".