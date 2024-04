El peregrinaje de los pacientes farmacia a farmacia buscando un medicamento para el páncreas

Se llama Kreon (o Creon) y es un viejo conocido de los farmacéuticos, de los médicos de Digestivo y sobre todo, de los pacientes con insuficiencia pancreática. Sólo lo fabrica un laboratorio que tiene su planta de producción en China y que lleva años con problemas de fabricación. Primero fue una epidemia en los animales -cerdos hembra- de cuyo páncreas se extrae el principio activo (es un medicamento biológico). Ahora es un frenazo de actividad por tareas de mantenimiento. El resultado es que a nivel internacional hay problemas de suministro y España no es una excepción.

Si el cuerpo no absorbe los nutrientes, aparecen los déficits

Kreon es una combinación de enzimas (específicamente lipasa, amilasa y proteasa) denominada "polvo de páncreas" o pancreatina. Suple la función del páncreas a la hora de digerir adecuadamente los nutrientes. Por eso es vital para pacientes con extirpación total o parcial del páncreas o con alguna dolencia que haga que este órgano no cumpla su función. "No tomarlo durante unos pocos días -explica Guillermo Castillo, Médico digestivo de la Clínica Universidad de Navarra- puede no tener efectos importantes, pero si lo llevamos a un periodo largo de tiempo, pueden aparecer molestias digestivas y producirse un empeoramiento del estado nutricional. El paciente puede tener deficiencia de vitaminas hidrosolubles y otros nutrientes que predisponen a la aparición de osteoporosis, pérdida de peso y masa muscular y otras complicaciones".

Los problemas de abastecimiento de Kreon están provocando que los pacientes busquen el medicamento de farmacia en farmacia y que sea uno de los más señalados en el sistema Cismed, herramienta del Consejo General de Farmacéuticos para comunicar las incidencias de desabastecimiento en fármacos. "Kreon -recuerda el doctor Castillo- es una medicación que se receta a pacientes con pancreatitis crónica, fibrosis quística, cáncer de páncreas, pancreatitis aguda y tras algunas cirugías del páncreas o gastroduodenales, con lo que estaríamos hablando de miles de pacientes afectados".

El desabastecimiento afecta a todas las presentaciones

En anteriores problemas de suministro, al no afectar a todas las presentaciones, los especialistas señala doctora Karina Cárdenas, vocal de páncreas de la Asociación Española de Gastroenterología "iban jugando con las dosis si lo que conseguíamos, los pacientes o nosotros es el medicamento pero con otra posología". En esta ocasión, sin embargo, el desabastecimiento afecta a todas las presentaciones del fármaco, incluidas las de prescripción hospitalaria.

Explica la Agencia Española del Medicamento (AEMPS), que el mercado español está recibiendo unidades de Kreon de manera regular, pero que "no son suficientes para cubrir la demanda y está previsto que esta situación no vuelva a la normalidad hasta finales de 2024". Por ello se han tomado algunas medidas, como realizar una distribución controlada de las unidades disponibles, priorizando los pacientes más graves. Además se está agilizando la compra en aquellos mercados internacionales donde haya stock y se trata de evitar que se exporten las unidades que tenemos en España.

Según el prospecto de Kreon, la dosis debe ajustarse de forma individual de acuerdo con los síntomas y el contenido en grasas de la dieta. La dosis necesaria por comida varía entre alrededor de 25.000 a 80.000 unidades de lipasa y la mitad de la dosis individual en caso de comidas ligeras.