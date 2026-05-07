Marta García Aller destaca un dato sobre el hantavirus: "Cuatro de cada diez españoles son vulnerable a la desinformación sobre salud"

Ahora que andamos todos aprendiendo del hantavirus, la variante del virus de los Andes que circula en el crucero de lujo que viene camino de Canarias, después de que hayan fallecido tres personas, hay mucha información circulando. Mucha. Pero hay un dato que puede sernos muy útil tener presente.

Y no es cuántas especies del hantavirus existen (38, de las cuales 24 causan enfermedades en humanos), o que el contagio entre personas sabemos que es raro, pero posible. Eso se lo dejamos a los epidemiólogos, genetistas y virólogos. Tampoco que la variante del crucero es la predominante en Argentina, donde hace años que conocen bien el virus (y solo en lo que va de año allí han detectado 101 casos, de los que fallecieron 32); sobre si esta variante provoca más complicaciones cardiorrespiratorias o renales mejor le preguntamos a un médico.

Hay otro dato que creo más urgente recordar. Y tampoco es que si el lunes llega el crucero es en cumplimiento del derecho europeo, internacional y humanitario. Que no va un barco con una bandera de un país europeo, Países Bajos, a ir vagando por ahí con gente enferma sin que el país más cercano, que en este caso es España, le eche una mano.

Ya habrá tiempo de hablar de esto. Hay otro dato mucho más urgente para recordar ahora que faltan tres días para que llegue el crucero con el hantavirus. Y es que cuatro de cada diez españoles son vulnerables a la desinformación sobre salud. Cuidado con esto que también es contagioso. A cuatro de cada diez españoles les están colando, nos están colando, bulos en materia sanitaria.

Curiosamente, el 70% se cree capaz de diferenciar una información falsa, pero solo el 12% comprueba si lo que lee es cierto. Son datos de un estudio sobre desinformación de la Universidad Carlos III. También la OMS alerta de esto. Está cayendo la confianza en expertos, gobiernos y periodistas que informan de salud, aunque la gente todavía sí se fía de los sanitarios de atención primaria. Así que mucho antes que el hantavirus, están llegando los bulos sobre él.

¿Moraleja?

La desinformación es peligrosa

y muy contagiosa