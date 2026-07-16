Los frutos secos y el marisco, las causas más frecuentes de alergia alimentaria según un estudio

En el Servicio de Alergología del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, se realizaron durante 2025 un total de 1.744 pruebas de alergia alimentaria a 1.164 pacientes. Los resultados revelan que el 33,5% de los casos presentaba hipersensibilidad a los frutos secos y al marisco.

Según los datos de la Consejería de Sanidad, los frutos secos fueron el principal desencadenante de las afectaciones alérgicas, al representar el 18,2% de los casos, seguidos del marisco, responsable del 15,2%. Tras estos grupos de alimentos, las intolerancias a distintas variedades de frutas supusieron el 10,9% de los casos. La leche y el huevo representaron un 8% cada uno, mientras que el pescado alcanzó el 5% y los cereales el 3,6%. El resto de las alergias correspondió a las legumbres y al grupo denominado "otros alimentos", que concentró el 21,3% de los casos.

En cuanto a la distribución por sexo, afectaron de manera similar a los hombres y a las mujeres. Sin embargo, por grupos de edad, se observó una mayor incidencia entre las personas de diez y doce años y entre aquellas de cuarenta y cincuenta años. En el resto de edades, el número de casos fue menor, especialmente entre los menores de diez años. Además, los casos descendieron de manera progresiva a partir de los cincuenta años.

¿Qué explicación tiene este tipo de alergias?

Los profesionales del servicio explican que las alergias a los alimentos se producen cuando el sistema inmunológico identifica por error una proteína alimentaria como una amenaza. Además, señalan que el 90% de los casos están relacionados con alimentos de consumo habitual.

Con la llegada del verano, la población puede descuidar la presencia de estos alimentos en las comidas que consume o comparte con otras personas. Por ello, los especialistas recomiendan leer detenidamente el etiquetado de todos los productos antes de consumirlos y prestar especial atención a la contaminación cruzada al comer fuera de casa.

¿Qué hacer en el caso de sufrir una alergia alimentaria?

Los especialistas aseguran que, si se produce una ingesta accidental, es fundamental identificar los síntomas con rapidez. Estos pueden variar en función de la gravedad de la reacción y abarcan desde urticaria, picor en la boca o hinchazón de los labios hasta dificultad para respirar, mareos o pérdida de conocimiento.

Las personas diagnosticadas con hipersensibilidad alimentaria pueden llevar consigo autoinyectables de adrenalina, que deben utilizar de inmediato en caso de ingerir accidentalmente algunos de los alimentos a los que son alérgicas. No obstante, los profesionales recuerdan que, aunque los síntomas mejoren tras administrar ese medicamento, es imprescindible acudir al servicio de urgencias y permanecer bajo observación médica, puesto que siempre existe el riesgo de padecer una reacción bifásica, es decir, una segunda aparición de los síntomas horas después de la ingesta del alimento.