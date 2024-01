Cuándo ir a urgencias si tienes gripe: los síntomas de los que advierten los sanitarios

Centros de salud de Atención Primaria y urgencias de hospitales se encuentran saturados debido a la proliferación de infecciones respiratorias agudas, como el Covid o la gripe, que llevan aumentando su incidencia entre la población durante las últimas semanas. Sin embargo, aún no se ha llegado al pico epidémico que se espera para la tercera semana de enero, cuando ya se manifiesten los positivos derivados de la fiesta de Reyes.

"No es un problema de plantillas, sino de camas"

El vicepresidente primero de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Pascual Piñera, subraya en EFE que el 10% de estos pacientes que acuden a Urgencias acaban ingresados y la falta de camas se convierte en el primer problema que afrontan los hospitales: "No es un problema de plantillas aunque haya que actualizarlas, sino de camas".

Asimismo, detalla que el perfil de los pacientes que van a Urgencias va "desde jóvenes con patología griposa que acuden a urgencias porque el centro de salud demora sus citas y mayores de 80 años con neumonías por gripe que acaban ingresados y algunos fallecen".

Cuándo acudir a Urgencias

Para evitar la saturación de los centros de salud y hospitales, los expertos están recomendando a los pacientes que sufran gripe y Covid no ir a Urgencias a menos que sea absolutamente necesario, ya que estos virus no dejan de provocar una enfermedad molesta, aunque común, que puede combatirse desde casa en personas que no tienen patologías previas.

Por eso, los médicos llaman a la responsabilidad de la población y a acudir a urgencias tan sólo cuando se den una serie de circunstancias determinadas: