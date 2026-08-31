Trump difunde un vídeo creado con IA que simula la destrucción de la isla de Jarg tras los nuevos ataques entre EEUU e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha difundido un vídeo generado por inteligencia artificial a través de la red Truth Social en el que simula la destrucción de la isla iraní de Jarg, principal terminal petrolera del país y un claro objetivo del país estadounidense.

La difusión de este vídeo coincide con la vuelta de intercambios de ataques entre ambos países. En concreto, el primer ataque estadounidense contra objetivos iraníes en un mes, que ha alcanzado la isla de Larak, situada en el estrecho de Ormuz. "¡La isla de Jarg siendo hecha añicos!!! Presidente DJ", dice el mensaje de Trump.

En el vídeo se observan diferentes bombardeos que provocan la explosión de un tanque de almacenamiento y un petrolero. Todo ello visto desde una aeronave. Además, varios misiles salen despegados hacia varios puntos de la isla.

Como respuesta, el director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, Hamid Bovard, se ha burlado del mensaje y lo ha calificado de "cómico". Además, ha asegurado que las actividades petroleras no se han detenido "ni un momento" y que se están llevan a cabo "operaciones de reconstrucción y renovación de embalses, y la reconstrucción de muelles y embalses".

EEUU ya atacó la isla en julio

Además, como represalia, la Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado haber atacado con misiles y drones las bases de Al Azrqz y Rey Hussein, en Jordania. Si bien, el Ejército jordano ha informado que sus sistemas de defensa interceptaron los ocho misiles lanzados, sin causar daños ni víctimas.

Trump ha amenazado en numerosas ocasiones con tomar el control de la isla o bombardearla, ya que concentra la mayor parte de las exportaciones petroleras iraníes. De hecho, en julio, un bombardeo estadounidense ya había alcanzado sus instalaciones, dejando al menos ocho militares iraníes muertos.

Trump asegura que el "caos total" impera en Irán

Tras la publicación de este vídeo, Trump ha cargado duramente contra el Gobierno iraní que, a su juicio, está sumido en "un caos total" y es "incapaz" de representar a una "nación fallida". "¡Está acabada! No tiene Armada, no tiene Fuerza Aérea, no tiene moneda, no les está pagando a sus soldados ni a la policía, la inflación está en el 300 %", ha escrito en Truth Social.

En ese mismo mensaje ha comentado que "lo único que tiene Teherán son noticias falsas procedentes de EE.UU., la disposición a matar a sus manifestantes y una buena dosis de patrañas", al tiempo que ha afirmado que ya hay "más de 100.000 muertos por las protestas" contra el liderazgo iraní, que tiene que ser juzgado "por crímenes de guerra contra la humanidad".

En medio de unas conversaciones de paz estancadas tras más de medio año desde que comenzó la guerra, Washington ha anunciado un paquete severo de sanciones para presionar al país persa. En un principio parecía que la solución era optar por la presión económica, pero el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha apuntado que el Pentágono no descarta seguir llevando a cabo "ataques cinéticos" contra objetivos iraníes si fuera necesario.