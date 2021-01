Trump anuncia que no acudirá a la toma de posesión de Joe Biden el 20 de enero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que no asistirá el próximo 20 de enero a la toma de posesión de su sucesor, el demócrata Joe Biden. "A todos los que me han preguntado, no iré a la toma de posesión el 20 de enero", dijo Trump en un lacónico tuit.

Donald Trump sigue poniendo trabas a la transición en la Casa Blanca. A pesar de que ha aceptado su derrota electoral este mismo viernes, anuncia que no asistirá a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden.

El líder republicano al aceptar su derrota en las urnas y condenar el asalto al Capitolio había afirmado que "ahora me centraré en asegurar una transición de poder tranquila, ordenada y sin problemas" y añadía que "este momento llama a la sanación y a la reconciliación".

Tras el anuncio, Donald Trump se convertiría en el primer mandatario de la era moderna de los Estados Unidos en no acudir a tal evento político. Una cita que tiene gran relevancia en el país norteamericano para simbolizar el cambio de presidente.