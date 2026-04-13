Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Suspendido el diálogo entre Estados Unidos e Irán en Pakistán"

La contundente victoria de Peter Magyar en Hungría, el bloqueo en las negociaciones con Irán y el avance del juicio del caso mascarillas marcan la actualidad. Así resume Carlos Alsina los principales asuntos del día.

Orbán sufre una dura derrota en Hungría

Sorpresa en Hungría, no por la victoria sino por su magnitud. Peter Magyar, líder de la formación Tisza —integrada en el Partido Popular Europeo— ha conseguido más de dos tercios del Parlamento, con 136 diputados de un total de 199.

Con una participación histórica cercana al 80%, el resultado abre la puerta a profundas reformas institucionales para revertir la etapa de Viktor Orbán y acercar el país a los estándares de la Unión Europea. El propio Orbán reconoció la derrota incluso antes de finalizar el escrutinio. La reacción internacional ha sido inmediata. Líderes como Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Friedrich Merz o Pedro Sánchez han celebrado el resultado, que también despeja obstáculos para aprobar nuevas ayudas a Ucrania.

Irán y EEUU encallan en las condiciones de paz

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguen bloqueadas tras el encuentro en Islamabad. El vicepresidente JD Vance ha reiterado que cualquier acuerdo pasa por que Irán renuncie al uso del uranio enriquecido y abandone definitivamente su programa nuclear, además de reabrir el estrecho de Ormuz.

Teherán considera estas condiciones inasumibles y recuerda que Washington aceptó negociar sin exigir previamente la reapertura del estrecho. Mientras tanto, Donald Trump amenaza ahora con bloquear él mismo Ormuz para cortar los ingresos que Irán obtiene mediante el cobro de peajes a los buques.

El juicio de las mascarillas entra en una semana clave

Comienza la segunda semana del juicio del caso mascarillas con la atención puesta en la declaración de la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, prevista para el miércoles. Para la jornada de hoy se espera que el foco se sitúe en los pagos y contraprestaciones que habría recibido el exministro José Luis Ábalos. Entre los testimonios destaca el de Claudio Rivas, vinculado a la empresa Villafuel, señalado como posible comprador de un chalet en Cádiz para uso del exministro.

También está citada Patricia Uriz, exmujer de Koldo García, quien ya negó durante la instrucción cualquier enriquecimiento ilícito y rechazó la interpretación de los mensajes intervenidos por la UCO, en los que supuestamente se utilizaban códigos para referirse a cantidades de dinero.