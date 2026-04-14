Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Sánchez agasajado por el autócrata que gobierna China"

La reunión de Pedro Sánchez con Xi Jinping en China, la presión internacional sobre Irán y Estados Unidos y las nuevas declaraciones en el caso mascarillas marcan la actualidad. Así resume Carlos Alsina los principales asuntos del día.

Sánchez pide a China más implicación internacional

Lo primero es lo que está sucediendo ahora mismo en China, donde pasan unos minutos de la una de la tarde. Xi Jinping ofrece un banquete ahora al presidente español después de reunirse con él durante una hora en la que Pedro Sánchez, sin duda, le habrá pedido en persona lo que le pidió ayer ante la prensa: que se implicara más para que acaben las guerras de Ucrania e Irán y que defienda el derecho internacional.

Petición a la que ha respondido Xi, quien le ha dicho a Sánchez que ambos están en el lado correcto de la historia frente a lo que considera la ley de la selva. Ha aludido a la posición común de ambos países en el conflicto de Irán y en la defensa de un derecho internacional que, dice, ha sido gravemente socavado.

Para dentro de media hora, aunque irá con retraso, está prevista la rueda de prensa habitual que Sánchez sí da en sus visitas al extranjero donde además de contar la respuesta que le ha dado Xi podrá explicar cómo han vivido él y su esposa Begoña Gómez el cierre de la instrucción que le afecta a ella y que le deja a un paso del procesamiento acusada de malversación, corrupción en los negocios, tráfico de influencias y apropiación indebida.

El juez Peinado, en un auto fechado el viernes pasado antes del viaje oficial pero conocido ayer, sostiene que Begoña Gómez se habría valido de la posición de su esposo para mantener interlocuciones excepcionales para crear una cátedra con la probabilidad de ser explotada económicamente después. Habla el juez de una posible retribución encubierta por futuras ventajas privadas o comerciales a través de adjudicaciones públicas y señala que serían prácticas propias de regímenes absolutistas.

Presión sobre Irán y nuevas tensiones internacionales

Está contando el primer ministro de Pakistán, Sharif, que está realizando grandes esfuerzos para que Irán y Estados Unidos superen sus respectivas líneas rojas y se retome la negociación. Donald Trump vuelve a presumir de que es Irán quien le está llamando para llegar a un acuerdo e insiste en que no aceptará nada que le permita al régimen tener armas nucleares.

El bloqueo estadounidense de Ormuz ya está teóricamente en marcha. Lo que está diciendo Trump es que va a utilizar con los buques la técnica que ya usó en el Caribe con los supuestos narcos que salían de Venezuela en barcazas.

Trump ha abierto además un nuevo frente contra el papa León XIV, que había pedido acabar con todas las guerras. Le acusa de débil y liberal y de interferir en asuntos de Estado. El Papa ha respondido afirmando que no le tiene miedo, lo que ha provocado una reacción internacional de apoyo, especialmente en Italia, a la que se han sumado distintos líderes, entre ellos Sánchez e incluso Irán.

Declaraciones clave en el juicio del caso mascarillas

Esta tarde se celebra una nueva sesión del juicio del caso mascarillas con testigos más institucionales. Lo más destacado de ayer fue la declaración de Patricia Uriz, exmujer de Koldo, que ha renegado de prácticamente todo. Ha negado los mensajes en los que hablaba de 'lechugas' y 'chistorras', haber recibido dinero de Aldama y que el efectivo fuera producto de la trama, asegurando que lo había ahorrado ella. También ha cuestionado versiones anteriores sobre el funcionamiento interno del PSOE.

Sin embargo, ha reconocido que acudía a recoger sobres con dinero en efectivo y que luego los gestionaba, además de admitir que se encargaba de comprar regalos para las parejas de Ábalos, mostrando arrepentimiento por ello.