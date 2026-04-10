Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Netanyahu se abre a negociar pero sin prisa"

Las complejas negociaciones de paz en Oriente Próximo, las nuevas confirmaciones en el caso mascarillas y el inminente regreso de la misión Artemis marcan la actualidad. Carlos Alsina resume los principales asuntos del día.

Negociaciones cruzadas en Oriente Próximo

Benjamin Netanyahu ha anunciado una negociación con Líbano para abordar el desarme de Hezbolá, en un intento de aliviar la creciente presión internacional mientras continúan los bombardeos en el sur del país. Las conversaciones, impulsadas directamente por el Gobierno de Donald Trump, se celebrarán en el Departamento de Estado de Estados Unidos, sin mediadores neutrales, lo que refleja la complejidad del escenario diplomático.

En paralelo, este fin de semana arrancarán contactos entre el vicepresidente estadounidense JD Vance y el régimen iraní. Las negociaciones parten de un clima de máxima tensión, con mensajes cruzados entre Washington y Jamenei II. De fondo, el control del estrecho de Ormuz, donde Irán plantea imponer un peaje que ya ha sido rechazado por la Unión Europea y otros actores internacionales.

Las Pano ratifican pagos y entregas de dinero

El juicio del caso mascarillas ha entrado en una fase clave con las declaraciones de Leonor Pano y Carmen Pano, que han confirmado los pagos a José Luis Ábalos a cambio de licencias y ayudas públicas. Leonor ha asegurado que el empresario Claudio Rivas adquirió un chalet en Cádiz siguiendo indicaciones de Víctor de Aldama, quien habría señalado que era una exigencia del exministro para autorizar operaciones vinculadas a hidrocarburos. También ha relatado pagos relacionados con el rescate de Air Europa.

Por su parte, Carmen Pano ha ratificado la entrega de 90.000 euros en efectivo en la sede de Ferraz, en dos entregas, un testimonio respaldado por su chófer, que asegura haber presenciado una de ellas. Declaraciones que refuerzan la línea de investigación sobre financiación irregular y corrupción.

La misión Artemis se prepara para su regreso a la Tierra

La nave Orión está a punto de completar su misión con el amerizaje previsto en el océano Pacífico en la próxima madrugada, culminando el viaje de cuatro astronautas en la órbita lunar seis décadas después de las misiones Apolo. Durante la reentrada, la nave alcanzará temperaturas cercanas a los 2.700 grados, provocando una breve pérdida de comunicación. Posteriormente, se desplegarán los paracaídas en varias fases hasta garantizar un descenso controlado.

Tras el amerizaje, un buque de la Armada estadounidense recogerá la cápsula y trasladará a la tripulación a Houston, mientras la NASA pone ya el foco en la siguiente misión, Artemis III, prevista para el próximo año o principios de 2028, con el objetivo de avanzar hacia una presencia humana permanente en la Luna.