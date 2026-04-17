Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Entra en vigor el alto al fuego entre Israel y Líbano"

Primer acuerdo autonómico entre PP y Vox tras el ciclo electoral, choque político entre Puigdemont y Yolanda Díaz, y un frágil alto el fuego entre Israel y Líbano marcan la actualidad. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Acuerdo entre PP y Vox en Extremadura

Lo primero es el primer acuerdo cerrado entre el PP y Vox a nivel autonómico de esta última cadena electoral. Ciento dieciséis días después y a solo trece de que acabara el plazo María Guardiola se garantiza los votos necesarios para volver a ser la presidenta de Extremadura tras el debate de investidura que se celebrará la próxima semana, posiblemente el martes y el miércoles.

El PP asume postulados de Vox y se compromete a no aceptar más menores inmigrantes no acompañados, trabajar por la expulsión de los que estén ya en Extremadura sin sus padres, no habilitar nuevos centros de acogida de inmigrantes, suprimir todo tipo de subvenciones a ONG que ayuden a la inmigración ilegal (cuidado Cáritas), las ayudas públicas irán primero para los nacidos en España y se recortará a la mitad las subvenciones a sindicatos u organizaciones empresariales.

Afirma en cualquier caso Guardiola que el primer compromiso de los de Vox de aprobar los presupuestos para este año. Que fue, su negativa a hacerlo, lo que obligó al adelanto electoral. Vox se compromete a apoyar los presupuestos de toda la legislatura. A cambio de su apoyo Vox tendrá una vicepresidencia que asumirá una consejería que han bautizado como de Desregulación, Familia y Asuntos Sociales; y una segunda consejería que es la de Agricultura. Además, se incluye en el acuerdo el nombramiento de alguien de Vox como senador por designación autonómica.

Choque entre Puigdemont y Yolanda Díaz

A Puigdemont no le ha gustado que Yolanda Díaz repitiera en este programa -porque no es la primera vez que lo dice- que Junts es un partido racista y clasista.

Escuchado esto -o más bien leída la información al respecto realizada por la prensa independentista- Puigdemont ha publicado en twitter una de sus encíclicas en la que arremete contra la vicepresidenta segunda del gobierno. Habla de bajeza moral, de falta de respeto y de rigor, le llama populista y le compara -a ella y al resto del gobierno- con Trump un mes después de que querer acercarse a él en la creencia de que así sería posible alcanzar una independencia que durara algo más que unos segundos.

No nos conoce dice Puigdemont. Y le invita a pedirle la próxima vez al PP los votos para convertirla en vicepresidenta.

Conviene recordar que en septiembre de 2023 Yolanda Díaz, entonces vicepresidenta en funciones, se fue a Bruselas para reunirse durante varias horas con Puigdemont. Y cinco meses después en una entrevista a EFE reconoció ella que tenía un contacto periódico con el prófugo.

Critica el aspirante a ser amnistiado que la vicepresidenta habla así de Junts porque como españolista que todo el que habla catalán es de burgués, especulador, carlista y de derechas. A ver si tanto decirlo Sánchez al principio de la legislatura Puigdemont se ha creído que Junts es más de izquierdas que Rufián.

Alto el fuego entre Israel y Líbano

Desde hace ocho horas está en vigor el alto el fuego acordado entre los gobiernos de Israel y Líbano, forzados por Estados Unidos. Otra cosa es que Netanyahu cumpla esta esta tregua de diez días. De hecho nada más anunciarse en la tarde de ayer ya dijo que seguirían los bombardeos aéreos.

Medios locales apuntan que Hezbollá ha aprovechado las horas previas para atacar: dejando dos heridos graves en Israel. Ya una vez ha entrado en vigor, el ejército del Líbano ha denunciado también que Israel no lo estaría respetando.

Frágil, por tanto, alto el fuego al que Benjamin Netanyahu pone muchas condiciones. La primera, que no piensa retirarse. No va a retirarse de la zona de seguridad, que sigue ampliando, pero el objetivo principal de esta segunda tregua es ayudar a Donald Trump a convencer a los ayatolás para que firmen un acuerdo de paz definitivo.