Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El caso mascarillas entra en su fase final"

La situación del crucero retenido en Cabo Verde, el cierre del juicio del caso mascarillas y la actualidad deportiva marcan una jornada cargada de tensión informativa. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

El crucero en Cabo Verde y la alerta por hantavirus

Lo primero es la situación de las ciento cuarenta y siete personas a bordo del crucero holandés fondeado en costas de Cabo Verde. Entre ellos catorce españoles. Se sabe que son al menos cinco catalanes, tres madrileños, una valenciana y un gallego. Y que todos se muestran por ahora asintomáticos.

De las siete personas que se sospecha que pueden estar contagiadas por hantavirus hay tres a los que se ha permitido desembarcar para dirigirse directamente al aeropuerto en ambulancia y desde allí volar a Países Bajos, a Alemania y también a Canarias. Porque Sanidad ha aceptado que sea hospitalizado aquí el médico del crucero que se encontraba en situación grave en lugar de trasladarse a Países Bajos junto a otro de los enfermos.

Con estas tres personas fuera del crucero la naviera informaba de que su objetivo seguía siendo dirigirse a Canarias. Un trayecto que estima llevaría tres días. Este plan, que coincide con lo que ha estado manteniendo la Organización Mundial de la Salud, chocaba frontalmente con lo que había defendido el Ministerio de Sanidad que ya no lo veía necesario al no ver riesgo de contagios.

Tampoco el gobierno de Canarias, que entendía que sin contagiados dentro ya podía ir directamente a Países Bajos. Pedía Fernando Clavijo que se justificara convenientemente si la decisión, como ha acabado ocurriendo, era la de ir a Canarias. De lo que se ha quejado el presidente del Cabildo de Gran Canaria Antonio Morales es de falta de transparencia y descoordinación.

Fase final del juicio del caso mascarillas

Horas finales ya en el juicio por el caso mascarillas. Hoy volveremos a escuchar a Aldama, Koldo y Ábalos si así lo estiman haciendo uso de su derecho a la última palabra. Antes las partes defenderán sus conclusiones. La absolución que es lo que piden las defensas; la condena con la rebaja para el empresario que es lo que piden las acusaciones particulares; y la condena sin cambiar nada que es lo que ha presentado el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón.

Que es de quién más pendiente se está hoy en algunos ámbitos por lo que diga, o mejor dicho, por cómo lo diga. Después de mantener la petición de 24 años de cárcel para Ábalos, diecinueve y medio para Koldo y siete para Aldama. Con esta polémica publicada de si él quería rebajarla aún más de lo que ya la había rebajado y no lo hizo después de hablar con la fiscal general del Estado Teresa Peramato.

Esta situación, y el hecho de que las acusaciones particulares de las que forma parte el Partido Popular sí hayan pedido aplicarle a Aldama una atenuante cualificada y por tanto una reducción de pena aún mayor, le ha servido al ministro de Justicia Félix Bolaños para denunciar un supuesto pacto entre el socio de Ábalos y Koldo y el PP.

Bueno, pues se supone que también querrá agradecer al señor Aldama y a la Fiscalía por colaborar en ésta y en el resto de causas. Es por esa colaboración por la que, a pesar de que la UCO considere al empresario el número uno de la trama, quien paga manda, Anticorrupción solicita para él una tercera parte de condena que para Ábalos.

El Atlético cae y Europa sigue en juego

Día de luto para los seguidores rojiblancos como Amón. No pudo marcar un solo gol el Atlético de Madrid en Londres y sí lo hizo el Arsenal del español Mikel Arteta. Un solitario gol de Saka apea a los de Simeone de jugar su tercera final de Champions. Los titulares hoy en la prensa lo dicen todo: Muere en la orilla dice El Confidencial; se queda a las puertas de la final apunta El País; se despide de su sueño titula El Mundo; se queda a un paso afirma As; Maldita Champions sentencia Marca.

Hoy conocerá el Arsenal a su rival en Budapest. PSG y Bayern, con ventaja de un gol para los parisinos, se juegan el pase a la final hoy en Alemania. Mañana es el Rayo Vallecano, también de Madrid, el que tiene la posibilidad de meterse en una final europea. Defiende en Francia ante el Estrasburgo el gol de ventaja logrado en Vallecas.