Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Ábalos, en su día de la verdad"

La presión política y judicial se intensifica en varios frentes, con Donald Trump en el centro del foco internacional mientras en España avanzan causas clave que afectan a figuras políticas y judiciales.

Trump y la escalada de tensión internacional

Lo primero es la situación de Trump. Buscando enemigos continuamente para que se hable lo menos posible de la situación en Irán. Ha vuelto a amenazar con hacerse con el control de Cuba de forma rápida. Ha vuelto a hablar de aranceles a la UE. Ahora del 25% para el sector de la automoción en otro golpe al canciller Merz por decir que Irán está humillándole. Y ha anunciado la retirada de cinco mil militares estadounidense de Alemania y advierte que podría hacerlo con más, también en Italia y España.

Esto no lo había previsto ni su mascota el secretario general de la OTAN Rutte, que ha pedido explicaciones pero rápidamente ha dicho que es que Europa tiene que invertir más en Defensa. Todo en orden.

En casa, en Estados Unidos, es donde los problemas para Trump van en aumento. Con el precio de la gasolina disparado y las críticas republicanas in crescendo -las demócratas, por supuesto- porque ya se han superado los sesenta días en los que el presidente puede estar en guerra sin autorización del Congreso.

Cabe la posibilidad de una prórroga de treinta días más pero lo que desde la semana pasada viene defendiendo el ministro de Defensa Hegseth y el propio Trump es que al estar vigente desde el 7 de abril un alto el fuego EEUU ya no está en guerra con Irán. Que hay que parar el contador. Por mucho de que el ejército estadounidense esté desplegado en la zona.

Anoche en una entrevista en la NBC repitió esta misma idea el fiscal general Blanche cuando la periodista Kristen Welker le preguntó si EEUU estaba en guerra con Irán.

"No, lo que dijo el presidente Trump este fin de semana es absolutamente cierto. Mi trabajo como fiscal general interino es asegurarme de que el presidente, y todos nosotros, hagamos lo correcto dentro del marco legal, y sin duda lo estamos haciendo". Hay un debate legal abierto sobre si realmente Trump está o no cumpliendo la ley y si la Ley de Poderes de Guerra se puede parar. O si un alto el fuego supone el cese de la guerra en sí.

Declaración de Ábalos y el caso mascarillas

A las diez de la mañana llega el turno para Ábalos. Han pasado dos años y tres meses desde que el ex ministro contó en este programa que lo de las mascarillas era el chocolate del loro. Ese día contó que no había manta de la que tirar y que no era una bomba de relojería para nadie. Entendiendo como nadie a Pedro Sánchez y al PSOE del que fue secretario de organización cuatro años.

Aquel 28 de febrero dijo aquí que no temía lo que pudiera decir Koldo, entonces detenido, porque se había portado bien con él.

El jueves Koldo García corroboró esa idea al decir que de buen nacido es ser agradecido. Y dio la cara por su ex jefe explicando que en muchas ocasiones hacía las cosas sin que Ábalos lo supiera. Ofreciéndole para hoy la coartada de que él no sabía nada.

Nada de las comisiones, nada de los enchufes a Jessica, nada de las chistorras con las que pagaba el PSOE según Koldo y en contra de lo que mantiene el ex gerente y la dirección del partido.

En las tres semanas que llevamos de juicio se ha visto como de coordinada estaba la estrategia de defensa de Koldo y de Ábalos. Con estas premisas no parece que la sesión de hoy vaya a suponer una gran sorpresa. A falta de lo que tenga que decir la Fiscalía Anticorrupción.

Otros frentes judiciales: Kitchen y García Ortiz

Sesión importante también hoy en la Audiencia Nacional donde prosigue el juicio a la Kitchen. Turno hoy para el archienemigo del comisario Villarejo y ex director del CNI Félix Sánz Roldán. Que responderá a las acusaciones de Bárcenas que de personal de inteligencia le vigilaron mientras estuvo en prisión provisional durante el año 2013.

El ex gerente acusó a Soraya Sáenz de Santamaría de dar la orden, algo que ella negó.

Y Álvaro García Ortiz. Entrevistado por Évole medio año después de ser condenado por revelación de datos reservados a dos años de inhabilitación como responsable de la filtración de los correos confidenciales de González Amador.

Repitiendo todo lo que ya declaró en el juicio en el que acabó condenado. Y por tanto, defendiéndose de nuevo. Sigue negando que la filtración saliera de la Fiscalía General. Y sigue sosteniendo que fue condenado por una nota de prensa, así, en genérico.

Afirma que no dimitió porque pensaba que quedaría absuelto y señala a los jueces de la Sala Segunda que le juzgaron. Es más, plantea que esa sala del Supremo tiene un excesivo poder.

Vuelve a justificar que borrara su móvil el mismo día de su imputación porque dice que puede hacer lo que quiera con su intimidad. Y que en realidad ya le habían avisado antes de que le iban a imputar.

Y se pregunta quién ha ganado con el proceso. La verdad judicial, se supone. Ahora llega el turno de Conde Pumpido.