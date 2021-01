Joe Biden toma posesión como presidente de Estados Unidos: ceremonia de investidura, en directo

Así es Jill Biden, la mujer del presidente y nueva Primera Dama

Joe Biden ya se ha convertido en el próximo presidente de Estados Unidos y pasará 4 años en la Casa Blanca, donde recibirá el apoyo de su esposa, Jill Biden. Pero, ¿quién es la próxima Primera Dama y sucesora de Melania Trump?

Jill Tracy Jacobs nació el 3 de junio de 1951 en Hammonton (Nueva Jersey), aunque creció en Pensilvania junto a sus padres y sus 4 hermanas. En 1969, se graduó en la Upper Moreland High School y en 1975 en la Universidad de Delaware, donde estudió un Grado de Inglés que le permite ejercer como profesora de inglés en un colegio comunitario de Virginia. Así, pasa a la historia por ser la primera en mantener su oficio a la vez que el cargo de Primera Dama. Jill Biden se doctoró en 2007 y en 2009 comenzó a trabajar en el Northern Virginia Community College, cargo que sigue y seguirá manteniendo. No obstante, su trabajo como profesora de inglés le supuso una polémica con un articulista del diario ‘The Wall Street Journal', ya que le sugirió que no se presentara como doctora Biden al no ser médica.

Leer más: Jill Biden, la mujer del presidente de Estados Unidos y nueva Primera Dama