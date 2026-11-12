Italia vuelve a recibir amenazas de bomba en sus colegios por segundo día consecutivo: nuevas evacuaciones y un protocolo para frenar las falsas alarmas

Numerosos centros educativos de distintas regiones italianas han recibido este jueves correos electrónicos con avisos de bomba, apenas 24 horas después de una primera oleada que afectó a unos 6.000 colegios.

Por segundo día consecutivo, distintos centros educativos de todo el país han recibido correos electrónicos con falsas alertas de explosivos, que han obligado a evacuar algunas instalaciones y han provocado nuevas intervenciones de las fuerzas de seguridad.

Los avisos se han registrado en regiones como Véneto, Friuli-Venecia-Julia, Liguria, Sicilia, Campania y Molise, además de una treintena de centros educativos de Roma, según los medios locales. Fuentes del Gobierno italiano han confirmado a EFE esta nueva operación de mail bombing, es decir, envío masivo de correos electrónicos, a las direcciones escolares del Ministerio de Educación, aunque todavía no han precisado cuántos centros se han visto afectados.

Un correo también amenaza a Meloni

La nueva tanda de mensajes vuelve a estar firmada por un supuesto remitente llamado 'Mikhail Andropov', que ya aparecía en los correos enviados el miércoles. Sin embargo, esta vez los mensajes se han enviado desde una dirección con dominio filipino, en lugar del taiwanés utilizado en la primera oleada, según los medios italianos.

Además, el Ejecutivo ha recibido otro correo electrónico con una amenaza de bomba dirigida al Palacio Chigi, sede del Gobierno en Roma, acompañado de una petición de dimisión de la primera ministra, Giorgia Meloni. No obstante, las autoridades no han activado los controles de seguridad al considerar que se trata de la repetición de una alarma infundada.

Italia prepara un protocolo para evitar nuevas evacuaciones

Ante la repetición de estos episodios, el Gobierno italiano ha convocado para esta tarde a los técnicos del Comité Interministerial para la Seguridad de la República (CISR), con el objetivo de establecer un protocolo común para gestionar las alertas.

La intención es extender a los centros educativos el procedimiento que ya se aplica en la Administración pública: no evacuar edificios por la simple recepción de un correo electrónico masivo si no existen indicios concretos de peligro.

De esta manera, las decisiones sobre posibles desalojos no quedarían exclusivamente en manos de los directores de los colegios, sino que pasarían a depender de los delegados del Gobierno en cada territorio, que valorarían si existen motivos suficientes para ordenar una evacuación.

La propia Meloni se pronunció el miércoles sobre esta situación y aseguró que el calendario escolar de los estudiantes italianos no dependerá de los ataques informáticos ni de las amenazas de bomba. La primera ministra sostuvo que esta estrategia no pretende golpear directamente al país, sino "sembrar el miedo, la desconfianza y el caos".

Por su parte, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha atribuido estos episodios a una posible "guerra híbrida". El responsable de la diplomacia italiana también ha denunciado que un grupo de piratas informáticos prorrusos está buscando y difundiendo datos personales suyos en internet.

No obstante, la autoría de las amenazas sigue bajo investigación y, por el momento, las autoridades no han confirmado que exista una vinculación directa con Rusia.